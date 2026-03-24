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Educación financiera
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Conferencia financiera "Con el Pie Derecho" se realiza en Santiago

El encuentro estuvo encabezado por el conferencista internacional Dr. Med Williams,

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    Conferencia financiera "Con el Pie Derecho" se realiza en Santiago
    La actividad fue organizada por la Academia Momentum. (FUENTE EXTERNA)

    La conferencia financiera "Con el Pie Derecho" continuó su recorrido nacional con un encuentro celebrado en el Centro León de Santiago, donde reunió a asistentes interesados en educación financiera.

    La actividad fue organizada por la Academia Momentum, que celebró la segunda edición del evento, con asistencia completa.

    El encuentro estuvo encabezado por el conferencista internacional Dr. Med Williams, quien compartió herramientas y estrategias enfocadas en la estabilidad financiera y el desarrollo de una mentalidad de crecimiento.

    Durante la jornada se presentaron números artísticos y un cierre a cargo del expositor, quien compartió su historia personal.

    Próxima jornada

    Al evento asistieron figuras del ámbito público, comunicadores y líderes de distintos sectores, quienes valoraron la iniciativa orientada a la relación con el dinero.

    "Con el Pie Derecho" forma parte de un tour nacional e internacional que busca promover la educación financiera.

    La próxima actividad está pautada para el sábado 28 de marzo en el Auditorio Alianza Juvenil, en La Romana.

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    Infografía
    Med Williams. (FUENTE EXTERNA)
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