"Los momentos de crisis son para asegurarse y no correr riesgos"

El mundo está siendo afectado desde hace casi un mes por la guerra que libran en Medio Oriente los Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya deja como resultado alzas globales en el precio de los combustibles y del transporte marítimo, además de una incertidumbre sobre el rumbo de la economía y de la inflación global.

Ante ese escenario, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), Santiago Sicard, advierte que "los momentos de crisis son para asegurarse, no correr riesgos y buscar aprovechar oportunidades".

Diario Libre conversó con el experto sobre el mercado de valores y las opciones para invertir en tiempos de incertidumbre.

¿Cuáles son las expectativas ante el conflicto bélico?

La situación para las inversiones que están haciendo buena parte de los fondos no es tan crítica como la gente lo piensa porque en República Dominicana los fondos de inversión, por ejemplo, han invertido en energía sostenible, como la eólica y solar, y frente a una subida del petróleo esas energías van a tomar mayor relevancia.

No solo estamos invirtiendo en bonos y deuda del (Ministerio) Hacienda, del (Banco) Central y corporaciones, sino que, en buena medida, hemos invertido en activos alternativos, como los inmobiliarios, también en salud, educación y turismo.

¿Cuáles instrumentos recomienda para invertir?

De manera general, para el público que está buscando más tranquilidad y seguridad y hacer su fondo de emergencia, yo le diría que un fondo abierto a 30 días o máximo 60 días. Ahora bien, si tengo un dinero para largo plazo, si soy arriesgado, yo me iría por un fondo de desarrollo de sociedades o cerrado. Depende del propósito que se tenga.

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Los momentos de crisis son para asegurarse, no correr riesgos y buscar aprovechar oportunidades. A través de los fondos de inversión y del mercado de valores hoy ya es posible hacer eso. No hay que irse a explorar plataformas extrañas donde uno no tiene la seguridad y quizá se trate de estafas.

¿Las tasas de interés volverían a subir o se mantendrán?

Toda Latinoamérica está esperando a ver qué ocurre. Es temprano apuntarle a eso (bajada o subida de las tasas de interés). Estábamos esperando que temprano este año bajaran, pero con esto (el conflicto) seguramente, de manera prudencial, el Banco Central está esperando a tener mucha más información.

Creo que si estamos esperando que haya algo de impacto en los precios hacia los consumidores. Esa crisis que se está viviendo afuera nos terminará afectando a nosotros los consumidores. Yo confío que será temporal.

Usted dice que el mercado de valores no es para hacerse rico, entonces ¿cuál es su propósito?

El mercado de valores tiene como objetivo permitir que mis recursos renten a mi favor, que me ayuden a tener una mejor vida. Ahora bien, un millón de pesos en el mercado de valores se convierte en cinco millones de pesos, con seguridad, pero requiere disciplina y tiempo porque todas las inversiones utilizan la tasa de interés compuesto y esta tiene mayor efecto entre más largo es el plazo en el que está (la inversión).

El mercado de valores está diseñado para que aproveches mejor tu dinero, cumplas tus propósitos de inversión, pero todo propósito requiere una estrategia.

El mercado de las acciones no se ha desarrollado tan rápido, ¿qué está influyendo?

Hay un tema cultural interesante y es con lo que hemos estado lidiando, aunque hemos avanzado, es el hecho de que las empresas que requieren capital dicen: ´necesito dinero, pero no necesito compartir mi fórmula secreta´.

Hoy en día los inversionistas exigen conocimiento de la empresa, de estrategia, de resultados y eso es algo que en el mercado dominicano a los empresarios les cuesta un poco ceder.