FMI, BM y AIE crean un grupo para coordinar respuestas económicas a la guerra de Irán

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo del Banco Mundial (BM) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron este miércoles la creación de un grupo de respuesta coordinada ante los estragos económicos y energéticos que está generando la guerra en Irán.

En un comunicado conjunto, los tres organismos subrayan que la guerra iniciada por EE.UU. e Israel "ha provocado graves perturbaciones en la vida y los medios de subsistencia" en Oriente Medio y ha "desencadenado una de las mayores escaseces de suministro en la historia del mercado energético mundial".

"El impacto es sustancial, global y altamente asimétrico, afectando de manera desproporcionada a los importadores de energía, en particular a los países de bajos ingresos. Este impacto ya se está transmitiendo a través del aumento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, y está suscitando también inquietudes respecto a los precios de los alimentos", indica el texto.

Estrecho de Ormuz

El cierre parcial del estrecho de Ormuz activado por Teherán en represalia a los ataques iniciados por EE.UU. e Israel el 28 de febrero han estrangulado la oferta mundial de hidrocarburos y afectado ya al suministro de determinadas materias primas.

El grupo conformado hoy por los tres organismos busca armonizar sus análisis "y coordinar el apoyo a los responsables de la formulación de políticas para afrontar esta crisis".

La agrupación se compromete a intercambiar datos sobre mercados y precios de la energía, flujos comerciales o las presiones fiscales y en las balanzas de pagos, así como aquellos relativos a subidas de precios, restricciones a la exportación de materias primas clave o perturbaciones en cadenas de suministro.

Los mecanismos de respuesta podrían incluir asesoramientos de políticas específicos, evaluación de posibles necesidades de financiación y provisión de apoyo financiero si fuera necesario, al tiempo que los tres organismos se comprometen a tratar de movilizar a socios multilaterales, regionales o bilaterales para que se brinde un apoyo coordinado y eficiente a aquellos países que lo necesiten.

FMI, BM y AIE consideran que este trabajo coordinado es especialmente pertinente para los países de bajos ingresos, más expuestos a las consecuencias que está teniendo la guerra contra Irán, y en especial para aquellos con mayores niveles de deuda.