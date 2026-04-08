Crecimiento más bajo e inflación más alta: ¿qué implican las nuevas proyecciones oficiales?

El Ministerio de Hacienda y Economía publicó la versión de marzo de 2026 del Panorama Macroeconómico. El documento incorpora modificaciones con relación al publicado en agosto de 2025. Este documento es importante para que los ciudadanos conozcan las estimaciones económicas con las cuales están basando sus políticas las autoridades, o cuales, en los casos que aplica, son sus metas. Por ello, su publicación debería ser más frecuente.

Esta versión incluye una revisión a la baja del crecimiento del PIB para 2026. Se trata del tercer estimado oficial para este año. El primer ajuste redujo la estimación inicial a 4.0 %. La nueva estimación la lleva a 3.75 %. Considerando los fundamentos actuales de la economía dominicana —que continúan carentes de reformas estructurales—, el entorno internacional y el uso que los hacedores de políticas puedan hacer de las medidas fiscales y monetarias, en los próximos meses deberían producirse revisiones a la baja del crecimiento.

La política monetaria ha iniciado el año de forma moderada en comparación a años previos. Es destacable el comportamiento de la oferta monetaria ampliada (M2). En los primeros dos meses del año, su crecimiento interanual fue 9.5 %, y en marzo terminó en 8.7 %. Aunque no es un crecimiento bajo, es inferior al crecimiento promedio de 2024 y 2025.

Con una inflación de precios que lleva varios meses rondando el 5 %, y con perspectivas de que aumentará por el conflicto de Oriente Medio, la autoridad monetaria debiera ser particularmente vigilante de la evolución de la oferta monetaria. Si bien el Banco Central dispone de varios instrumentos que inciden sobre la cantidad de moneda en la economía, el crédito sigue siendo el factor clave en su expansión. Independientemente de factores que puedan incidir en la oferta de bienes, la inflación es un fenómeno monetario.

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Esta versión del Panorama Macroeconómico proyecta que la inflación promedio será de 5 %. Esta cifra contrasta con el 3.8 % de la versión anterior. Las autoridades reconocen que en algunos meses el crecimiento de precios será superior a la meta de inflación. La inflación de fin de año se situaría en 4.5 %. La prudencia debería ser la norma si se desea cumplir con ese estimado, y para que las expectativas de inflación de los agentes económicos no sean superiores al mismo.

En consecuencia, debería aceptarse que este no es un año propicio para recurrir a estímulos de crecimiento por medio del crédito fácil y barato, como en 2023, 2024 y 2025.

Los estimados de oro y del precio del petróleo fueron ajustados a la realidad. Con respecto al primero, el estimado pasa de uno irreal de 3,468 dólares la onza a un precio promedio de 4,601 dólares/onza. El nuevo estimado aún luce bajo. En el primer trimestre, el oro promedió 4,590 dólares.

Dado que el oro funciona como refugio de valor, ante la futura pérdida de poder adquisitivo esperada en el dólar y otras monedas fiduciarias, es razonable que su precio aumente. Esta subestimación contribuye a proyectar ingresos por minería que, en la realidad, podrían ser superiores. Sin embargo, considerando las señales oficiales sobre el manejo de las finanzas públicas, esos mayores recursos no deberían esperarse con mucho optimismo.

Como hemos señalado en análisis anteriores, en la actual coyuntura sería necesaria una revisión exhaustiva del gasto público, ministerio por ministerio, y realizar un ajuste a la baja. Las crisis exigen sacrificios del Gobierno, no un mayor peso a la ciudadanía vía deuda pública.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).