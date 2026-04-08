Tasas de interés promedio bancarias: activa en 13.3 % y la pasiva en 6.3 %
Política monetaria enfrenta un entorno que exige cautela
En los primeros meses de 2026, las tasas de interés promedio ponderadas de los bancos múltiples en la República Dominicana muestran una tendencia a la baja respecto a 2025.
En marzo, la tasa activa —la que se cobra por los préstamos— se ubicó en 13.3 %, mientras que la pasiva —la que se paga por los depósitos— fue de 6.3 %. Esto implica un margen de intermediación cercano a 7 puntos porcentuales, superior al registrado en marzo de 2024 y 2025.
Usando el último dato de inflación, en febrero la tasa activa real fue de 8.61 % y la pasiva real de 1.46 %.
Por el lado del financiamiento, el crédito al sector privado en moneda nacional creció 9.15 % interanual en marzo, por encima tanto de lo registrado en igual mes del año anterior y del promedio de 2025. Sin embargo, su ritmo de expansión es más moderado que en 2024 y que en años previos.
Tanto el comportamiento de las tasas como del crédito se da en un contexto que invita a la cautela. La inflación general cerró febrero en 4.67 % interanual, y la subyacente —que excluye los bienes más volátiles— en 4.76 %, ambas cerca del límite superior del rango meta del Banco Central. A su vez, el agregado monetario M2 crece 8.68 % interanual a marzo de 2026; aunque se ha desacelerado frente a periodos anteriores, todavía mantiene un carácter expansivo.
A todo lo anterior se suma un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y presiones sobre los precios energéticos. En este escenario, la política monetaria debería ser prudente.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).