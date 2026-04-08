Tasas de interés promedio bancarias: activa en 13.3 % y la pasiva en 6.3 %

En los primeros meses de 2026, las tasas de interés promedio ponderadas de los bancos múltiples en la República Dominicana muestran una tendencia a la baja respecto a 2025.

En marzo, la tasa activa —la que se cobra por los préstamos— se ubicó en 13.3 %, mientras que la pasiva —la que se paga por los depósitos— fue de 6.3 %. Esto implica un margen de intermediación cercano a 7 puntos porcentuales, superior al registrado en marzo de 2024 y 2025.

Usando el último dato de inflación, en febrero la tasa activa real fue de 8.61 % y la pasiva real de 1.46 %.

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Por el lado del financiamiento, el crédito al sector privado en moneda nacional creció 9.15 % interanual en marzo, por encima tanto de lo registrado en igual mes del año anterior y del promedio de 2025. Sin embargo, su ritmo de expansión es más moderado que en 2024 y que en años previos.

Tanto el comportamiento de las tasas como del crédito se da en un contexto que invita a la cautela. La inflación general cerró febrero en 4.67 % interanual, y la subyacente —que excluye los bienes más volátiles— en 4.76 %, ambas cerca del límite superior del rango meta del Banco Central. A su vez, el agregado monetario M2 crece 8.68 % interanual a marzo de 2026; aunque se ha desacelerado frente a periodos anteriores, todavía mantiene un carácter expansivo.

A todo lo anterior se suma un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y presiones sobre los precios energéticos. En este escenario, la política monetaria debería ser prudente.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).