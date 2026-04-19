Valdez Albizu destaca indicadores económicos de RD en reuniones con el FMI y el Banco Mundial

El gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu (der.), durante su participación en las reuniones sostenidas con miembros del FMI y el Banco Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, destacó la solidez de los principales indicadores económicos del país durante su participación en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial.

Durante su intervención en la reunión de gobernadores, indicó que la inflación interanual se situó en 4.63 % en marzo de 2026, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % desde inicios del 2023.

Añadió que la actividad económica ha mostrado una recuperación gradual, con expansiones interanuales de 3.5 % en enero y 3.9 % en febrero, y una proyección de crecimiento entre 3.5 y 4.0 % para el cierre del año.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), destacó que alcanzó 5,032.8 millones de dólares al cierre de 2025, reflejando la resiliencia del país en la captación de capitales.

De igual forma, señaló que los ingresos de divisas por concepto de inversión extranjera directa, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios totalizaron 47,291.5 millones en 2025, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio.

Valdez Albizu participó recientemente en estos encuentros internacionales, donde el FMI presentó su informe "Perspectivas para la economía mundial", en el que se proyecta un crecimiento de 2.3 % para América Latina y el Caribe.

En el marco de las reuniones, sostuvo encuentros con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y la directora adjunta, Dora Iakova, con quienes abordó el contexto macroeconómico dominicano y sus perspectivas en un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

Tendencias de la economía global

Como parte de la agenda, el gobernador participó junto al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en un encuentro encabezado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con autoridades económicas de América Latina, Canadá y Estados Unidos, donde se analizaron las tendencias de la economía global y sus implicaciones para la región.

Adicionalmente, Valdez Albizu sostuvo un encuentro bilateral con André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil, en el que se discutieron los riesgos asociados a las tensiones geopolíticas y su impacto en las economías.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/kristalina-gueorguieva-y-hector-valdez-albizu-b603a27d.jpeg La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu. (FUENTE EXTERNA)

En el marco de las reuniones, la delegación del BCRD también participó en intercambios técnicos con el Banco Mundial, a través del Programa de Asesoría y Gestión de Reservas (RAMP, por sus siglas en inglés), y en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre políticas macroeconómicas y estabilidad financiera en América Latina y el Caribe.

Asimismo, se realizaron reuniones con representantes de entidades financieras internacionales e inversionistas, entre ellos Bank of America, BNP Paribas y Citi, abordando oportunidades de inversión y el fortalecimiento de las capacidades de financiamiento del país en un entorno de volatilidad global.

El gobernador estuvo acompañado por el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González Pantaleón; y el representante de República Dominicana ante el FMI, Frank Fuentes.

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