La empresa United Airlines confirma que propuso fusión a su rival American Airlines

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, confirmó que la empresa propuso a su rival American Airlines una fusión entre las dos compañías. ( EFE/ ARCHIVO )

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, confirmó este lunes que la empresa propuso a su rival American Airlines una fusión entre las dos compañías, sin embargo, esta cerró "la puerta" a dicha posibilidad.

"Me puse en contacto con American para estudiar una posible fusión porque pensaba que juntos podríamos hacer algo increíble por los clientes (...). Esperaba poder presentar esa propuesta a American, pero se negaron a participar y, en su lugar, respondieron cerrando públicamente la puerta", afirmó Kirby en un comunicado.

"Sin un socio dispuesto, algo tan grande simplemente no se puede llevar a cabo", agregó.

Tras días de especulaciones, American Airlines negó hace dos semanas tener interés en una fusión con su rival, y consideró dicha operación "negativa para la competencia y los consumidores".

La firma reconoció que el mercado de las aerolíneas puede necesitar "cambios", pero añadió que una fusión no encaja con su "entendimiento de la filosofía de la Administración (del presidente estadounidense, Donald Trump) hacia la industria y los principios de la ley antimonopolio".

Enfoque centrado en el cliente

En contraposición, Kirby consideró hoy que la unión de ambas empresas podría ampliar un enfoque centrado en el cliente, generar nuevas oportunidades para los empleados y las comunidades a las que sirven ambas empresas y crear una nueva aerolínea estadounidense capaz de competir y liderar a nivel mundial.

Además, subrayó, una fusión entre United y American podría "impulsar la economía de EE.UU., crear millones de puestos de trabajo y fortalecer la industria aeronáutica estadounidense".

"Desde el principio fui consciente de que una fusión de tal envergadura suscitaría mucho escepticismo en los medios de comunicación, incluso por parte de algunos responsables gubernamentales", reconoció el ejecutivo.

No obstante, opinó que los reguladores habrían aprobado dicho acuerdo "porque habrían reconocido los beneficios para los clientes, nuestros empleados comunes y las comunidades de costa a costa y en todo el mundo".

Según CNBC, que cita a personas familiarizadas con el asunto, Kirby le planteó la idea de la fusión al Gobierno de Trump a principios de este año.

Trump, por su parte, manifestó su oposición a esta posible unión en una entrevista con CNBC la semana pasada.