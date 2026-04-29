El Banco Central realiza la premiación de "Economistas del Futuro"

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió la entrega de premios correspondiente a la XIII competencia académica "Economistas del futuro", auspiciada por la institución monetaria, un certamen donde anualmente estudiantes de último año de secundaria participan en representación de sus centros educativos para presentar sus trabajos sobre economía o finanzas.

En esta edición, los estudiantes desarrollaron en sus trabajos el tema "Estudiar para crecer: ¿cómo la educación impulsa el desarrollo económico?".

"En la convocatoria de este año recibimos el total más alto de trabajos presentados, sumando 62 propuestas, con lo cual alcanzamos un total de 1,491 estudiantes que en trece versiones han representado a 497 centros educativos públicos y privados de todo el país", destacó Valdez Albizu.

Resaltó, además, que este 2026 la balanza indica que cada vez son más los equipos procedentes de centros públicos y, a su vez, también se incrementaron los procedentes de localidades provinciales.

Asimismo, expresó que la educación económica y financiera no debe discriminar entre capas sociales, entornos urbanos o rurales, financiación pública o privada, ni entre distancias.

Premiación y reconocimiento

En esta convocatoria, el jurado evaluador seleccionó 15 finalistas del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santiago, Espaillat, La Vega, Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná, Valverde, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua y San Juan.

El primer lugar correspondió al Instituto Salesiano Don Bosco, con un equipo de estudiantes compuesto por Diego José Guzmán González, Jesús Amín Encarnación, Crisbeth Sarai Rodríguez Jiménez, orientados por el profesor Cleison Berigüete, quienes recibieron una MacBook 13 Pro cada uno y el docente 50,000 pesos.

El segundo lugar fue para el Colegio San Judas Tadeo, con un equipo de estudiantes integrado por Jesús Geraldo Martínez Báez, Héctor Antonio Rosario Pérez, Julio Antonio Pérez Rodríguez, siendo la asesora Josefa Del Toro Gómez, quienes recibieron in iPad Pro cada uno y el docente 45,000 pesos.

El tercer premio se otorgó a Internacional School of Santo Domingo, con un equipo de estudiantes integrado por Mia Isabella Reyes Defrank, Daniel Richi Pierre Paulino, Joe Roberto Ortiz Peralta, siendo el profesor Marcos Antonio Díaz, recibiendo cada uno in iPad mini, y el tutor 40,000 pesos.

Y el Colegio Triumphare resultó ganador de una mención de honor, con un equipo compuesto por los estudiantes Lía Camila Collado Vásquez, Ana Balbina Echavarría Acosta y José Ernesto del Orbe Rubirosa, orientados por el profesor Félix Fernández.

Las palabras en nombre de los miembros del jurado fueron pronunciadas por Patricia Pérez, consultora económica del BCRD, quien destacó la notable calidad en los trabajos y las presentaciones, asi como también la profundidad de las investigaciones y la creatividad de las propuestas.

Además de Pérez, el equipo evaluador estuvo integrado por Carlos Delgado, director de Regulación y Estabilidad Financiera; Elina Rosario, directora de Cuentas Nacionales; Ángel González, director de Sistema de Pagos; y los consultores económicos Alexander Medina e Ian Abud.

De su lado el joven Jesús Amin Encarnación, del Don Bosco, dio las gracias en nombre de todos los participantes destacando la importancia de este tipo de certamen para el futuro de los jóvenes estudiantes.