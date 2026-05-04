El petróleo se estabiliza en medio del conflicto armado Mientras tanto, las repercusiones del co

La economía y la seguridad energética globales están en jaque por su dependencia al petróleo. ( EFE )

Los precios se estabilizaron este lunes en los mercados, con el barril de Brent, referencia mundial, alrededor de 110 dólares, lejos de los 126 dólares que había alcanzado el jueves -un máximo desde 2022, cuando la cotización se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania-.

Según la empresa especializada en seguimiento marítimo AXSMarine, hasta el 29 de abril había 913 buques comerciales de todo tipo en el Golfo. Una situación que afectaría a unos 20,000 marinos, según un responsable de la agencia de seguridad marítima británica UKMTO.

La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz –donde Irán quiere cobrar gravámenes por el paso de buques–, y el programa nuclear de la república islámica.

Impacto bélico

Irán instó el lunes a Estados Unidos a "adoptar un enfoque razonable" y a abandonar sus "exigencias excesivas", tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países.

"En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra", dijo Esmail Baqai.

Irán transmitió esta semana una nueva propuesta de paz a Washington. Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.

La guerra ha causado además miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.

El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, condenó las constantes operaciones israelíes pese al alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril, y retiró su rechazo a las negociaciones directas entre Israel y Beirut, en principio aceptadas por el presidente libanés, Joseph Aoun.