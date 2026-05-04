El petróleo se estabiliza en medio del conflicto armado Mientras tanto, las repercusiones del co
Las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial
Los precios se estabilizaron este lunes en los mercados, con el barril de Brent, referencia mundial, alrededor de 110 dólares, lejos de los 126 dólares que había alcanzado el jueves -un máximo desde 2022, cuando la cotización se disparó a raíz de la invasión rusa de Ucrania-.
Según la empresa especializada en seguimiento marítimo AXSMarine, hasta el 29 de abril había 913 buques comerciales de todo tipo en el Golfo. Una situación que afectaría a unos 20,000 marinos, según un responsable de la agencia de seguridad marítima británica UKMTO.
La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.
Islamabad acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz –donde Irán quiere cobrar gravámenes por el paso de buques–, y el programa nuclear de la república islámica.
Impacto bélico
Irán instó el lunes a Estados Unidos a "adoptar un enfoque razonable" y a abandonar sus "exigencias excesivas", tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países.
"En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra", dijo Esmail Baqai.
Irán transmitió esta semana una nueva propuesta de paz a Washington. Según la agencia oficial Tasnim, la propuesta de 14 puntos plantea terminar el conflicto en todos sus frentes y establece condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.
La guerra ha causado además miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.
El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, condenó las constantes operaciones israelíes pese al alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril, y retiró su rechazo a las negociaciones directas entre Israel y Beirut, en principio aceptadas por el presidente libanés, Joseph Aoun.