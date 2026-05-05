Pagos instantáneos serán una realidad en 2027, según el Banco Central

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, destacó que la entidad trabaja junto a las entidades del sistema financiero para que en 2027 el sistema de pagos instantáneos esté plenamente operativo, en coincidencia con el 80 aniversario de la institución.

Afirmó que la empresa Cma Small Systems, en colaboración con un equipo de la autoridad monetaria del país, están implementando una nueva solución de pagos instantáneos para Quisqueya.

La iniciativa funcionará a través de una plataforma que procesará todas las transacciones minoristas tramitadas a través del servicio de Pagos al Instante BCRD, ofrecido mediante el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

El gobernador señaló: "esta nueva plataforma es para promover la eficiencia y seguridad del Sistema de Pago y Liquidación de Valores (Sipard), rol que conjuntamente con velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación del sistema financiero, constituyen los pilares en los que se sostiene la misión institucional de este Banco Central".

Valdez Albizu pronunció estas palabras durante su discurso en el II Foro de Pagos Instantáneos, una actividad de relevancia internacional auspiciada por la institución, donde se desarrollaron exposiciones a cargo de representantes del Banco Mundial (BM), Banco Central del Paraguay (BCP), Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del Banco Central de la nación dominicana.

Asimismo, indicó que se constata una realidad cada vez más dinámica, dónde los avances tecnológicos y la innovación han permitido una mayor interconexión digital, impulsando a la vez el surgimiento de una diversidad de canales de acceso y uso de medios de pago accesibles, modernos y seguros, que propician el intercambio monetario en la economía.

Participación y ponencias en el II Foro de Pagos Instantáneos

En el evento se ofrecieron disertaciones a cargo de Jean Michel Lobet, especialista del sector financiero en el Banco Mundial; Derlis Montania, especialista en Infraestructura de Mercados Financieros en el Banco Central del Paraguay, Ángel González, director del Departamento de Sipard y demás personalidades.

A la actividad asistieron la vicegobernadora del Banco Central, Clarissa de la Rocha de Torres; el contralor, José Manuel Taveras Lay; el subgerente general, Frank Montaño; además de subgerentes, asesores, directores y colaboradores de la institución.

Al igual, se contó con la presencia de Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y Cristina de Castro, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord).

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