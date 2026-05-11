Los sectores de electricidad, turismo e inmobiliario absorben casi la mitad del crédito en dólares

La cartera de créditos en moneda extranjera del sistema financiero dominicano mantiene una fuerte concentración en tres actividades económicas: suministro de electricidad, turismo y sector inmobiliario, áreas que al cierre de 2025 absorbían el 49.2 % del total financiado en divisas, equivalente a unos 4,470 millones de dólares.

Así lo establece el "Informe sobre el comportamiento de la cartera en moneda extranjera", publicado por la Superintendencia de Bancos (SB), el cual señala que el sector eléctrico encabezó la lista con una participación de 19.4 % de la cartera, equivalente a 1,761.1 millones de dólares.

En segundo lugar, se ubicó el turismo, que concentró el 18.7 % de los préstamos en moneda extranjera, seguido de las actividades inmobiliarias con un 11.1 %.

El informe también resalta que el turismo fue una de las actividades generadoras de divisas con mejor desempeño durante 2025, impulsado por el aumento de 472,921 visitantes no residentes y un crecimiento interanual de 3.2 % en los ingresos del sector respecto a 2024.

Crecimiento y distribución geográfica de la cartera en divisas

A diciembre de 2025, la cartera total en divisas ascendió a 10,228.5 millones de dólares, para un crecimiento interanual de 11 % y una participación de 24.1 % dentro del sistema financiero.

Asimismo, la SB destacó que, pese al crecimiento de la cartera en moneda extranjera, el sistema financiero ha mantenido controlados los niveles de riesgo y morosidad.

El documento explica que el crecimiento de la cartera en moneda extranjera estuvo vinculado a sectores considerados generadores de divisas, como turismo, zonas francas y minería.

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En cuanto a la distribución geográfica, la región Metropolitana concentró el 75.4 % de la cartera en moneda extranjera del sistema financiero, con una exposición de 6,844.5 millones de dólares. Dentro de esta demarcación, la mitad de los créditos en divisas se encuentra precisamente en los sectores de suministro de electricidad, turismo y actividades inmobiliarias.

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