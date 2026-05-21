El dinero circulante se redujo en el país en más de RD$44,000 millones de diciembre a abril

La cantidad de dinero que circula en la economía dominicana se redujo durante el primer cuatrimestre de este año, en comparación con el cierre de 2025. Tanto la cantidad de billetes y monedas en poder del público como los depósitos transferibles, conocidos como M1, sufrieron una contracción de poco más de 44,000 millones de pesos.

Ambos componentes de la oferta monetaria del país registraron una contracción de un 4.6 %, pues de 957,811.7 millones de pesos que estaban en mano de los consumidores en diciembre del año pasado, el monto cayó a 913,696.1 millones a abril de 2026, una reducción absoluta de 44,115.6 millones de pesos.

La principal reducción porcentual y absoluta en los agregados monetarios se registró en los billetes y monedas en manos del público, que pasó de 292,959.4 millones de pesos a 267,970.7 millones en el citado período, significando una caída de un 8.5 %, equivalente a 24,988.7 millones de pesos menos.

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Así lo indican las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), las cuales también precisan que los depósitos transferibles se redujeron en 19,126.9 millones de pesos, al pasar de 664,852.2 millones en diciembre del año pasado a 645,725.3 millones de pesos a abril de 2026, equivalente a una caída de un 2.9 %.

A pesar de la reducción registrada por el M1 durante el citado lapso, los niveles de liquidez en manos de los consumidores superan el observado en abril de 2025, cuando ambos componentes sumaron 811,973.2 millones de pesos.

En 2025 el monto de billetes y monedas en poder del público y los depósitos transferibles se expandió un 14.5 %, representando un crecimiento absoluto de 121,683.5 millones de pesos entre enero y diciembre de ese año.

Un patrón

La reducción del medio circulante en el primer cuatrimestre de 2026, con relación a diciembre, es un patrón que se repite, al menos en los últimos tres años, de acuerdo con los registros del BCRD.

Tanto los billetes y monedas en poder de la población como los depósitos transferibles aumentan en diciembre, un período con alta demanda de bienes y servicios en la economía, y luego se contraen en los primeros cuatro meses del año entrante.

14.5 Por ciento se expandió el medio circulante durante el 2025, equivalente a 121,683.5 millones de pesos, según el BCRD.

En las cifras de la institución monetaria se observa que en diciembre de 2023 el M1 ascendió a 819,640.3 millones de pesos, para reducirse a 767,646.6 millones en abril del año siguiente. Al final de 2024 el medio circulante alcanzó los 866,350.1 millones de pesos, bajando a 811,973.2 millones al cuarto mes de 2025.

La contracción de la oferta monetaria es uno de los mecanismos utilizados para controlar la inflación. El Banco Central explica que un exceso de circulante puede impactar en los precios, en cambio, cuando hay restricciones de liquidez en la economía el costo del dinero aumenta, encareciendo el consumo y los proyectos de inversión.

Alza de la inflación

La semana pasada el Banco Central informó que la inflación interanual de la economía dominicana se disparó en abril hasta un 5.11 %, superando la meta de 5 % establecida por las autoridades monetarias y rompiendo así 35 meses consecutivos por debajo de ese rango.

El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de un 0.49 % durante el citado mes.