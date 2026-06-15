Rehabilitan esclusas Gatún del Canal de Panamá

Las esclusas centenarias de Gatún, en el Canal de Panamá, son sometidas desde ayer a obras de reacondicionamiento que incluyen la sustitución de unas válvulas, en el marco del programa de mantenimiento general de la vía interoceánica que involucra más de 500 millones de dólares anuales.

El Canal de Panamá, por donde pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, cuenta con cinco esclusas: tres centenarias-operativas desde agosto de 1914 -y dos de la ampliación construida durante ocho años y en servicio desde el 26 de junio de 2016.

Los trabajos -que se prolongarán varios días- se realizan en cámara seca, es decir, vaciada de forma temporal para permitir el acceso seguro a estructuras y componentes que normalmente permanecen bajo el agua.

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La cámara seca

El mantenimiento de cámara seca "se desarrolla aproximadamente una vez al año en distintas cámaras de esclusas, siguiendo una planificación cuidadosamente coordinada que permite efectuar los trabajos sin afectar la continuidad del tránsito de buques por la vía", dijo la administración del Canal en un comunicado.

En el año fiscal 2025, los ingresos de la vía llegaron a 5,705 millones de dólares, superior un 14.4 % al 2024.