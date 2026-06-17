Entidades financieras analizan tendencias de pagos entre empresas

Ejecutivos y participantes en el evento del Banco Popular, Azul y Mastercard. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano, Azul y Mastercard presentaron soluciones para la gestión de pagos corporativos y analizaron las tendencias sobre la evolución de los procesos de pago entre empresas (B2B) y las herramientas disponibles para apoyar la gestión financiera de las organizaciones.

La actividad, denominada Conexión Empresarial, reunió a más de 350 clientes empresariales, corporativos y pequeñas y medianas empresas (pymes) junto a representantes de los segmentos de banca empresa, corporativo y negocios turísticos.

Durante el encuentro, Luis Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del banco, afirmó que "en el Popular mantenemos una observación constante de las tendencias que impactan los mercados y procuramos acercarles soluciones que contribuyan a fortalecer su competitividad y capacidad de adaptación para que cuenten con todas las herramientas que hoy les demandan sus clientes”.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos de Popular, Azul y Mastercard para acercar a las empresas información y soluciones relacionadas con la evolución de los pagos corporativos, en un entorno marcado por la digitalización de procesos financieros y la incorporación de nuevas tecnologías en las operaciones empresariales.

En el encuentro se presentó la nueva tarjeta de crédito BIZ Advance P. Card, dirigida exclusivamente a clientes del segmento empresarial. Se trata de un producto con beneficios de devolución escalonados, que contribuirá a transformar la gestión de los pagos corporativos, impulsando una mayor eficiencia, control y competitividad para las empresas dominicanas.

La tarjeta procura mejores condiciones de negocios y la sostenibilidad de las empresas, otorgando beneficios de devolución y tasas preferenciales, según una nota de prensa de la entidad financiera.

Tendencias en la evolución de los pagos empresariales

Como parte del programa, Guillermo Brenes, vicepresidente sénior de Soluciones Corporativas y responsable de Latinoamérica y Caribe de Mastercard, ofreció la conferencia “Panorama y tendencias de los pagos B2B”, en la que abordó cambios observados en los procesos de pagos corporativos y su evolución en distintos mercados.

Posteriormente, Onix Figueroa, director de Desarrollo de Negocio de Mastercard, presentó la conferencia “Evolución de la aceptación de pagos comerciales”, centrada en las transformaciones registradas en los mecanismos de aceptación de pagos y en las tecnologías utilizadas por las empresas para procesar transacciones comerciales.