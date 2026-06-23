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Inversión Extranjera - Cepal
Inversión Extranjera - Cepal

La inversión extranjera directa creció un 1.7 % en Latinoamérica durante 2025, según Cepal

Les siguen Chile con un 7 % del total, Perú y Colombia (6 %), Guyana (5 %), Costa Rica y República Dominicana (3 %)

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    La inversión extranjera directa creció un 1.7 % en Latinoamérica durante 2025, según Cepal
    En promedio, el 14 % de la formación bruta de capital fijo de la región y el 2.8 % del PIB en 2025, en un escenario que calificó de gran incertidumbre y elevadas tensiones mundiales. (FUENTE EXTERNA)

    La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe creció apenas un 1.7 % en 2025 y alcanzó los 194,233 millones de dólares, informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

    El organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, explicó en un nuevo informe que esta cifra representó, en promedio, el 14 % de la formación bruta de capital fijo de la región y el 2.8 % del PIB en 2025, en un escenario que calificó de gran incertidumbre y elevadas tensiones mundiales.

    El organismo señaló que el peso de la IED en las economías fue significativamente variable entre países, pero que en general "América del Sur y Centroamérica recibieron más inversiones en 2025", mientras que "en el Caribe la dinámica fue heterogénea".

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    Entre los receptores más beneficiados estuvo en primer lugar Brasil con un 40 % del total y un aumento de los flujos que se acercó a los máximos de la década de 2010, mientras que México con 22 % registró el tercer monto más alto desde 1990, de acuerdo con el informe.

    • Les siguen Chile con un 7 % del total, Perú y Colombia (6 %), Guyana (5 %), Costa Rica y República Dominicana (3 %).

    "En el actual contexto global de interdependencia instrumentalizada es clave entender el vínculo entre el comercio y la inversión extranjera directa para diseñar políticas que nos permitan avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible", señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

    Añadió que para América Latina y el Caribe "vemos que prima la dificultad de integrar de manera coherente y estratégica las agendas de comercio, inversión y desarrollo productivo, lo que limita el impacto transformador que la IED podría tener en la región".

    Un contexto desigual

    La inversión que ingresó en 2025 a la región tuvo una variación con respecto al año anterior, con una brecha que se acortó entre Estados Unidos y Europa como los mayores inversionistas.

    El país norteamericano lideró con el 35 %, pero durante 2025 se recibió (-11 %) de inversiones de este origen, mientras que las entradas europeas aumentaron y alcanzaron el 32 %, según Cepal.

    Frente a los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, el organismo advirtió que el impacto sobre la IED en la región "es altamente heterogéneo entre países y sectores".

    Ofreció varias recomendaciones como la diversificación de mercados o ampliar oportunidades de comercio e inversión entre los países de la región.

    En relación con los sectores de destino, los servicios recibieron el 53 % de la IED con un aumento del 19.5 %, en tanto que las manufacturas fueron el 31 %, con una disminución del 17.2 %.

    Los recursos naturales fueron la tercera mayor variable con el 16 %, y también tuvo un crecimiento durante el año anterior de +7 %.

    En contraste, Cepal indicó que las salidas de IED desde la región mostraron una recuperación en los últimos tres años, con un 19.3 % más que en 2024, lo que representó el segundo valor más alto registrado desde 2010 y un total de 62,286 millones de dólares.

    El organismo internacional proyectó que el crecimiento económico de la región para este año será en promedio del 2,2 % debido a un entorno internacional complejo marcado por tensiones geopolíticas y condiciones financieras restrictivas.

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