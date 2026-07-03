Más infraestructura y menos burocracia, necesario para atraer mayor inversión extranjera a RD

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al participar del American Investment Forum. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Aunque la República Dominicana se ha destacado como uno de los principales destinos para la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe –superando por primera vez los 5,000 millones en el 2025 y con potencial de sumar 200 millones de dólares adicionales a ese nuevo tope al cierre de este año–, existen limitantes que debe superar para mantener su posicionamiento en el tiempo.

Mejorar la infraestructura pública, sobre todo vial y de servicios, incentivar sectores estratégicos que requieran de capital humano más especializado y reducir la burocracia en trámites estatales –como la permisología– son algunos de los aspectos en los que funcionarios, empresarios y expertos internacionales coincidieron durante la celebración del primer Foro de Inversión de las Américas (America´s Investment Forum).

Se trata de un evento internacional que analizó las perspectivas de la atracción de capitales para los países de América Latina y el Caribe.

La meta de 2026

Al encabezar el evento, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó que la inversión extranjera alcanzó los 1,536.7 millones de dólares solo entre enero y marzo de este año, gracias a aportes de capital que rebasaron los 1,846 millones de dólares, una muestra de que sigue llegando "inversión fresca" al país.

"De mantenerse este ritmo, estamos proyectando cerrar el año actual con 5,200 millones de dólares en inversión extranjera directa", aseguró la funcionaria en línea con las proyecciones del Banco Central dominicano, y asegurando que esto no solo mantiene la confianza del inversionista, sino que fomenta nuevos empleos e incide sobre las exportaciones.

Más infraestructura

Los expertos que participaron en el ciclo de paneles y conferencias internacionales del evento coincidían casi al unísono en las cualidades que facilitan la inversión extranjera en la República Dominicana: la confianza de los inversionistas en el clima de inversión, la seguridad jurídica, la estabilidad económica, la calidad del capital humano y el potencial en sectores productivos clave.

Más que ser un sector estratégico para la economía, el turismo ha posicionado a la República Dominicana como el quinto destino para la atracción de capitales dentro de la industria global, enfatizó la directora de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), Natalia Bayona, quien enfatizó cómo el país y el resto del Caribe se pueden beneficiar de un modelo turístico regional.

Para materializarlo, la ejecutiva asegura que se necesita fortalecer la conectividad aérea con todos los países del Caribe hispano y anglófono, además de sugerir la creación de zonas económicas especiales para la inversión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/natalia-bayona-7a13c1cf.jpeg La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona (centro), junto a Gibrán Chapur (der.), CEO de The Palace Company en México y Juan Manuel Martín de Oliva (izq.) vicepresidente del área de Negocios del Banco Popular, durante el panel Construyendo una estrategia turística integrada regionalmente. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"Esto es para que el inversor vea en el Caribe un bloque, así como se ve a la Unión Europea, o a África que está dividida en diferentes ´Áfricas´ (...) de manera que la inversión sea recurrente", enfatizó Bayona al formar parte del panel "construyendo una estrategia turística integrada regionalmente".

Recordó que el Caribe es una región que acumula más de un 2 % de crecimiento en la industria turística, por lo que cuenta con oportunidades para seguir madurando su oferta en ese sentido.

Pero más que eso, también se requiere de mayor infraestructura pública a lo interno de la República Dominicana, sobre todo en materia vial y de servicios, observó el presidente ejecutivo del Grupo Puntacana (CEO), Frank Elías Rainieri.

"Los turistas que nos visitan generalmente vienen de países más avanzados que nosotros y están acostumbrados a una infraestructura de primer mundo vial, de logística, de aeropuertos y de hoteles y están esperando esa misma cultura en esos países que van a visitar", manifestó el ejecutivo.

Aunque el turismo es una industria segura para la inversión, también tiene "la desventaja", para Rainieri, de ser de muy largo plazo, lo que exige de un marco jurídico que sea estable y de reglas claras que otorguen garantías para el desarrollo del sector, manifestó.

Menor burocracia

Otro sector que también demanda reglas claras y una alineación con las comunidades en las que impacta es el de la minería, donde funcionarios, ejecutivos y expertos estuvieron analizando las oportunidades y retos de inversión en este segmento.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos reconoció que reducir la burocracia –sobre todo en trámites como la permisología para un proyecto– "es fundamental" para atraer inversión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/joel-santos-af893c78.jpeg El ministro de Energía y Minas, Joel Santos (centro), al participar del pnael Cómo las Américas pueden avanzar en la cadena de valor minera. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"Es muy difícil para un inversionista extranjero porque no maneja la localidad; en su país quizá lo pueda manejar, pero cuando llega a otro país se le hace difícil entender los procesos. Definitivamente todos los procesos de permisología, utilizando las nuevas tecnologías se hacen necesarios", enfatizó.

En ese sentido, explicó que el ministerio está agilizando la modificación de la Ley Minera 146-71, para eficientizar la permisología, adaptar la ley a los cambios tecnológicos de la industria e incluir consideraciones en sostenibilidad medioambiental e inversión directa a las comunidades, para someterla al Congreso nacional para su valoración y posterior aprobación.

"Estamos tratando de ver si en los próximos 60 o 90 días nosotros podemos presentarla para fines de revisión", abundó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/firma-prodom-y-paraguay-de6458d9.jpeg Firma de ProDominicana con la representante de laRed de Inversiones y Exportaciones (Rediex). (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/firma-prodom-y-honduras-7348149b.jpeg Firma de memorando de entendimiento con José Ricardo Fuentes, Secretario de Honduras y Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Fortaleciendo la cooperación Como parte de la agenda de cooperación internacional, la República Dominicana fortaleció acuerdos de entendimiento con países de la región como Honduras y Paraguay. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana y el Consejo Nacional de Inversiones de Honduras (CNI) renovaron su acuerdo de entendimiento, documento suscrito por el secretario del CNI, José Ricardo Fuentes, y la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro. La renovación del acuerdo reafirmó el compromiso de ambas instituciones de fortalecer la colaboración técnica, el intercambio de buenas prácticas y la promoción conjunta de inversiones.Por otra parte, ProDominicana y la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) de Paraguay firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de promoción de inversiones, comercio e intercambio de buenas prácticas. El acuerdo, respaldado por la Cámara de Comercio Domínico-Paraguaya, busca generar nuevas oportunidades de negocios y estrechar los vínculos económicos entre ambos países.