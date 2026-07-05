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Sectores presionan aún más la inflación con alzas de servicios y pedido de indexación

Rutas de Santiago aplican desde ayer domingo aumento del pasaje y las clínicas van detrás de un reajuste

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    Sectores presionan aún más la inflación con alzas de servicios y pedido de indexación
    Un vehículo de transporte público de la ciudad de Santiago. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La inflación en la economía dominicana sigue elevada con la posibilidad de que el costo de la vida siga incrementándose. En promedio, durante el último año, los precios se encarecieron un 5.35 %, por encima de la meta de las autoridades monetarias, debido al alza de los precios internacionales del petróleo.

    Los usuarios del transporte público en el Cibao, específicamente de 33 rutas de la ciudad de Santiago, tienen que buscar desde ayer 5.00 pesos más para el pago del pasaje, luego de que la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) dispusiera que el costo del servicio pasara de 35 a 40 pesos.

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    Precisamente, el grupo transporte sufrió un aumento de un 2.16 % en el índice de precios al consumidor durante el pasado mayo, constituyéndose en el de mayor contribución a la inflación de ese mes, producto de los aumentos en los precios de las gasolinas regular y premium, así como de los dos tipos de gasoil.

    • Aunque el precio del galón de gas licuado de petróleo (GLP), usado en una parte de las unidades de transporte se ha mantenido congelado, los dos tipos de gasoil y gasolinas sufrieron alzas de entre 33.5 y 48.1 pesos desde que inició el conflicto en Medio Oriente, que encareció los precios del crudo.

    Al menos otros 12 gremios del transporte de pasajeros, denominados G-12, tanto urbano como interurbano y turístico, descartaron ayer un aumento del precio del pasaje, para cumplir los compromisos asumidos con el Gobierno y con el propósito de contribuir a la estabilidad económica del país.

    Clínicas buscan reajuste

    Las clínicas privadas también anunciaron que van detrás de que se indexen los pagos que le realizan las administradoras de riesgos de salud (ARS).

    La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) se propone paralizar los servicios de salud a los afiliados de las principales ARS para exigir la indexación de 110 % que, según citan, es en lo que estima el Banco Central que está la inflación en el sector salud.

    La decisión de Andeclip será tomada este próximo miércoles y la misma pudiera terminar afectando los bolsillos de los asegurados.

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      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.