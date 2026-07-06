La Superintendencia de Bancos presenta campaña de educación financiera

La Superintendencia de Bancos (SB) presentó este lunes la campaña "Organiza tu bolsillo", una iniciativa de educación financiera que busca fortalecer las capacidades de la población para planificar su presupuesto, enfrentar imprevistos y tomar decisiones económicas más acertadas.

Partiendo de la premisa de que los imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento, pero que será más fácil enfrentarlos cuando se cuenta con herramientas para organizar las finanzas, la SB pone a disposición del público en general recursos como un planificador de presupuesto, reportes de consulta crediticia, artículos, guías y videos educativos, informó la institución.

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A través de una nota de prensa, indicó que estas herramientas están al alcance de la mano a través de la app ProUsuario, de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de la SB.

La institución procura llamar la atención sobre situaciones inesperadas que pueden afectar el presupuesto personal o familiar. Al mismo tiempo, motiva a la ciudadanía a aprovechar los insumos que ofrece ProUsuario para su planificación financiera.

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, explicó que esta iniciativa se enmarca en las acciones que realiza la entidad para avanzar hacia la ciudadanía financiera, un concepto que hace referencia, más allá de la inclusión, a la capacidad de las personas de entender, acceder y usar de forma adecuada los servicios financieros para su crecimiento económico y bienestar.

"Buscamos que las personas tomen decisiones informadas, con los diferentes recursos educativos que hemos puesto a su disposición a través de nuestra aplicación y así contribuir con la salud financiera de las familias dominicanas", dijo Natalia Sánchez, directora de ProUsuario, al presentar la campaña.

Canales de difusión

La iniciativa será difundida a través de redes sociales, publicidad exterior, radio y medios audiovisuales. También se puede obtener más información a través de la página prousuario.gob.do.

La app ProUsuario puede ser descargada de manera gratuita en dispositivos móviles Android y IOS.