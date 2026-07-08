La Reserva Federal de EE.UU. mantiene por unanimidad los tipos de interés en junio

Fachada de la Reserva Federal de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) acordaron mantener los tipos de interés en la última reunión del organismo en junio, ya que la inflación se mantenía elevada en relación con el objetivo del 2 % aunque la actividad económica fue "sólida".

"En apoyo a los objetivos del doble mandato del Comité, todos los miembros acordaron mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre el 3.5 % y el 3.75 % y reafirmar la política del FOMC de mantener reservas amplias en el sistema bancario", indicó un comunicado de la Fed este miércoles.

De acuerdo con esta decisión, la Junta de Gobernadores de la Fed votó por unanimidad mantener la tasa de interés pagada sobre los saldos de reservas en el 3.65 %, con efecto a partir del 18 de junio de 2026.

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Algunos participantes transmitieron que "había argumentos a favor de elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales" pero respaldaron mantener el actual nivel por el momento.

La mayoría destacó la posibilidad de que, "tras varios años de inflación superior al 2 %, la persistencia de tasas de inflación elevadas comenzara a afectar a las expectativas" de subidas de precios y a la fijación de salarios y precios.

Además, muchos participantes "señalaron que los elevados precios de las materias primas y las interrupciones en el suministro podrían persistir más tiempo de lo que se prevé actualmente".

Contexto económico

Los miembros acordaron en la reunión -la primera que preside Kevin Warsh después de ser nominado por Donald Trump en su política de rebajar los tipos - que el comunicado difundido "no repetiría la redacción que sugería una inclinación hacia la flexibilización respecto a la probable dirección de las futuras decisiones del Comité sobre los tipos de interés".

Según la Fed, la actividad económica se expandía a un ritmo sólido, "a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio".

Además de que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes, los miembros destacaron que "el aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado".

Situación geopolítica

Durante la reunión de junio se abordaron las expectativas de inflación ante "el optimismo" en torno al conflicto con Irán situando estas "a corto plazo en niveles solo ligeramente superiores a los registrados antes del inicio" de la guerra.

La reunión se celebró el 16 y 17 de junio, cuando Estados Unidos e Irán acordaron un memorando de entendimiento (MoU) que posibilitó un alto el fuego hoy dado por terminado por el presidente estadounidense, según declaró en la cumbre de la OTAN en Ankara tras los recientes ataques en el estrecho de Ormuz.