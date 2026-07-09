Barrick dice DGII logró meta de recaudación en 2025 por pagos de impuestos mineros

La presidenta de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, afirmó ayer que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) alcanzó su meta de recaudación en 2025 gracias a las contribuciones de la compañía, la cual tributó 649.5 millones de dólares.

Valera destacó que la cifra aportada en impuestos significó un aumento de 431.4 millones de dólares en comparación con el 2024, producto del alza de los precios del oro y de una mayor eficiencia productiva.

"Para 2026 estimamos que vamos a pagar lo mismo o más. A la fecha, en los pagos de impuestos que hemos hecho llevamos 350 millones de dólares. Si vemos la tendencia y si sigue así, vamos a superar el monto del 2025", proyectó.

La ejecutiva destacó que Pueblo Viejo representó durante el año pasado el 12 % de todo el impuesto sobre la renta que recaudó la DGII.

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Ingresos mineros

En 2025, los diferentes impuestos cobrados a las operaciones mineras en el país dejaron ingresos por 41,099.8 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la institución recaudadora.

El impuesto a la minería registró una recaudación, entre enero y mayo de 2026, de 20,266.8 millones de pesos, lo que representa un incremento absoluto de 8,835.2 millones en comparación con igual período del año pasado, según las estadísticas de Impuestos Internos.

"Somos un aliado de la República Dominicana. El año pasado el país se encontró en una situación económicamente difícil y nosotros entramos en ese momento para que se llegaran a las metas", declaró.

Durante un encuentro con periodistas, Barrick reveló que en 2025 el Estado solicitó un adelanto de regalía por 150 millones de dólares, con el propósito de no comprometer las finanzas públicas.

Ampliación de la mina

La presidenta de la minera resaltó que la compañía ha pagado al Estado casi 19 mil millones de dólares en exportaciones al 2025, un monto que cuando se lleva a la vida de la mina en 2045 alcanzará cerca de 56 mil millones de dólares.

"En impuestos directos e indirectos hemos pagado a la fecha 4.2 mil millones de dólares y si lo llevamos a la vida de la mina se convierte en 15.2 mil millones. En términos de compras nacionales, al 2025, hemos pagado 4.7 mil millones de dólares y eso se convierte en 11.9 mil millones a la vida de la mina", detalló Valera.

Cambios impositivos

Preguntada sobre los recientes cambios impositivos impulsados por el Gobierno, Valera, sostuvo que los pilares que deben soportar la inversión extranjera son el respeto a la seguridad jurídica y la institucionalidad.