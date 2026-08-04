Bezos vende 15 millones de acciones de Amazon tras alcanzar su máximo valor

Un trabajador de reparto de Amazon estaciona su vehículo frente al edificio de la Bolsa de Fráncfort, en Fráncfort del Meno, Alemania, el 29 de julio de 2026. ( EFE/EPA/MATIAS BASUALDO )

El magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, notificó a las autoridades bursátiles de EE.UU. la venta de 15 millones de acciones de la empresa de comercio electrónico después de que estas alcanzaran su máximo valor el lunes, en una operación con la que se embolsó 4,070 millones de dólares.

Bezos, que dejó la dirección ejecutiva de Amazon y hoy en día se dedica a su empresa espacial Blue Origin y a la filantropía, vendió parte de sus acciones de fundador a través de la financiera Morgan Stanley, de acuerdo con datos de la Comisión de Mercado y Valores (EE.UU.).

Amazon sobrepasó ayer una capitalización de 3 billones de dólares, impulsada en los últimos días por unos sólidos resultados en el segundo trimestre, en los que reportó un beneficio de 62,647 millones de dólares, un 244 % más interanual, y una facturación de 200,606 millones, un 20 % más, por encima de las expectativas del mercado.

Ventas regulares de Amazon

El tercer hombre más rico del mundo, como otros fundadores de empresas, suele vender acciones con regularidad mediante programas establecidos con antelación y configurados independientemente de la marcha en bolsa de la cotizada. En esta ocasión, la venta fue deliberada.

En el documento de la SEC figura también que el 4 de mayo Bezos donó 220,200 acciones a organizaciones sin ánimo de lucro "que pueden haber vendido sus acciones" desde entonces.

Tras conocerse la venta de acciones de Bezos, el valor de Amazon bajaba un 1.8 % durante la sesión. En el último año, la capitalización de la firma ha aumentado un 30 %.