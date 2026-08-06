En 42 años el peso perdió el 98.9 % de su poder adquisitivo

A partir de los datos de inflación publicados por el Banco Central de la República Dominicana, entre junio de 1984 y junio del 2026 el peso dominicano perdió el 98.9 % de su poder adquisitivo. En la práctica, esto significa que lo que hace 42 años podía comprarse con 100 pesos hoy requiere aproximadamente 9,436.7 pesos para adquirir una cantidad equivalente de bienes y servicios.

Esta pérdida refleja el efecto acumulado de la inflación. El poder adquisitivo mide la capacidad de una moneda para adquirir bienes y servicios. A medida que aumenta la cantidad de dinero en circulación, cada unidad monetaria tiende a perder valor, por lo que se requieren más pesos para comprar los mismos productos. Durante el período analizado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasó de 1.54 a 139.96 puntos, un incremento acumulado del 8,993.5 %.

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Aunque este proceso se desarrolla gradualmente, su impacto sobre los hogares es permanente. La pérdida de poder adquisitivo reduce el valor real de los ingresos y del ahorro, por lo que las familias necesitan destinar cada vez más recursos para mantener un nivel de consumo similar.

La evolución reciente de la inflación evidencia que este fenómeno continúa siendo relevante. En junio del 2026, la inflación interanual alcanzó 5.67 %, su nivel más alto desde marzo del 2023, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 4.96 %, la mayor desde julio de ese mismo año. Además de superar los niveles observados antes de la pandemia, estos resultados muestran que la pérdida de poder adquisitivo del peso continúa, reflejándose en un mayor costo para adquirir bienes y servicios.