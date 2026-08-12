El Banco Central compró US$415 millones y no vendió dólares en 2026

Manos de mujeres con peso dominicano y dólar estadounidense. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha comprado divisas por 415 millones de dólares, sin haber realizado ventas en el mercado spot, en medio de la dinámica cambiaria que ha llevado al peso dominicano a apreciarse frente al dólar estadounidense, informó la autoridad monetaria a través de su página abierta.

Dijo que en el año 2025 el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclasificó el régimen cambiario del país de uno administrado a flotación, donde el valor de la moneda se determina esencialmente por la oferta y demanda en el mercado.

Agregó que esta decisión reconoce un mercado con intervenciones directas del BCRD orientadas a moderar los riesgos sobre los objetivos de inflación y la estabilidad financiera provenientes de episodios de volatilidad excesiva del tipo de cambio.

Dinámica cambiaria actual

La autoridad monetaria prevé que la inflación cerraría el año 2026 dentro del rango objetivo de 4 % ± 1 %, en un contexto de expectativas ancladas a la meta.

Proyecta que continuará el dinamismo de las actividades generadoras de divisas durante el resto de este año, proyectándose un déficit de cuenta corriente en torno al 1.3 % del producto interno bruto (PIB), que sería financiado casi tres veces por la inversión extranjera directa.

Reiteró que el peso dominicano se ha apreciado con respecto al dólar estadounidense un 8.1 % de forma acumulada desde el cierre del año pasado, y 5.4 % de forma interanual.

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Dijo que el desempeño de la moneda nacional está asociado al dinamismo de las principales actividades generadoras de divisas, que durante el primer semestre de este año generaron unos 2,800 millones de dólares adicionales.

Estas actividades están constituidas por las exportaciones (8,746 millones de dólares), el turismo (6,716 millones de dólares), las remesas (6,291 millones de dólares) y la inversión extranjera directa (3,277 millones de dólares).

El comportamiento de apreciación cambiaria se observa en la mayoría de los países de América Latina que operan bajo un esquema de metas de inflación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/comportamientotipodecambio-2-ebaa5d73.png Comportamiento del tipo de cambio (venta) acumulado al 11 de agosto del 2026. (FUENTE: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD))

El BCRD recordó que desde el año 2012 opera bajo un esquema de metas de inflación, estableciéndose un objetivo de inflación de 4 % ± 1 %.

Explicó que a través de este marco operativo ha logrado que la inflación interanual promedio haya sido de 4.0 %, reduciendo tanto su nivel como su volatilidad, lo que, a su vez, ha contribuido a que gradualmente los agentes económicos anclen sus expectativas en la meta anunciada por el BCRD, en lugar del tipo de cambio, como era en el pasado.

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