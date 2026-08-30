Academia Finanzas con Propósito del Banco Popular supera los 24,200 usuarios

Plataforma de la Academia Finanzas con Propósito del Banco Popular Dominicano. ( CEDIDA POR EL BANCO POPULAR )

La Academia Finanzas con Propósito del Banco Popular Dominicano superó los 24,200 usuarios acumulados desde su lanzamiento en 2021, mientras que en lo que va de 2026 ha incorporado 3,258 nuevos participantes.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la entidad financiera, la cantidad de nuevos usuarios representa un crecimiento de 13.46 % frente al mismo período del año anterior.

La plataforma ofrece formación gratuita sobre manejo de las finanzas personales, ahorro, planificación financiera, crédito, inversión, gestión patrimonial y emprendimiento.

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Actualmente dispone de 18 cursos, impartidos por expertos certificados, y durante este año incorporó el programa "Finanzas en pareja", enfocado en la comunicación y la toma de decisiones económicas conjuntas.

Más personas crean fondos de emergencia

Los resultados presentados por el Banco Popular también reflejan cambios en algunos hábitos financieros de los participantes.

Entre enero y julio de 2026 se registró un aumento de 18 % en la apertura de cuentas destinadas a fondos de emergencia entre las personas alcanzadas por las iniciativas de educación financiera de la entidad.

Asimismo, los usuarios de la plataforma experimentaron un incremento de 5 % en los balances promedio de depósitos a plazo, lo que, según el banco, refleja una mayor disposición hacia el ahorro y la planificación financiera de mediano y largo plazo.

En cuanto a las certificaciones, 891 participantes las obtuvieron mediante los programas formativos de la academia, principalmente en áreas relacionadas con ahorro, planificación financiera, crédito, inversión y gestión patrimonial.

Actividades presenciales

La iniciativa también desarrolla actividades presenciales en empresas, colegios, universidades y otros espacios.

Desde su creación, ha realizado 2,078 charlas sobre finanzas personales, mediante alianzas con universidades, empresas y centros educativos.

El portal, además, acumula más de un millón de visitas desde su lanzamiento.

Como parte de sus contenidos, la academia incorporó este año la serie audiovisual "Decisiones que cuentan", que aborda, mediante historias inspiradas en situaciones cotidianas, el impacto que pueden tener las decisiones financieras en el bienestar y el cumplimiento de metas.

La plataforma también dispone de contenidos dirigidos a niños. Entre ellos figura el cuento "Ahorrar es crear", escrito por Laura Vicens e ilustrado por Karla Peña, que registra 10,514 descargas.

La Academia Finanzas con Propósito forma parte de la estrategia de educación e inclusión financiera del Banco Popular, con herramientas dirigidas a personas, familias y emprendedores.