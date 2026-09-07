Economista sostiene remesas a RD se han triplicado en los últimos 15 años

Las remesas hacia la República Dominicana pasaron de 3,682.9 millones de dólares en 2010 a 11,866.3 millones el año pasado, multiplicándose por más de tres en ese período, donde solo en 2025 representaron cerca de un 25.1 % de los principales ingresos de divisas y un 9.3 % del producto interno bruto (PIB) del país.

Así lo detalló el secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Haivanjoe Ng Cortiñas, quien explicó que durante años se habló de las remesas como una ayuda adicional para el hogar dominicano y que hoy constituyen uno de los pilares de la economía externa.

El economista dijo que en diciembre se concentra la mayor proporción de envíos, con más de un 9.0 % del total, resultado del esfuerzo adicional que hacen los dominicanos en el exterior para que sus familias tengan una Navidad digna.

El expositor planteó estos detalles al dictar la conferencia "Remesas y diáspora dominicana: de la importancia de las remesas a una política de reciprocidad, inversión y retorno", ante dirigentes y militantes de las circunscripciones en el exterior de la FP, organizada por la Secretaría de Dominicanos en el Exterior (SDE).

Manifestó que la diáspora dominicana asciende a 3,030,647 personas, según cifras del Instituto del Dominicano en el Exterior (Index).

"El Distrito Nacional pasó de recibir 26 % del total de remesas en 2011 a acaparar 49.7 % entre enero y julio de 2026, casi la mitad de todo lo que envía la diáspora. Mientras que Santiago, Santo Domingo, Duarte y La Vega han perdido participación de forma sostenida en ese mismo período", agregó.

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Propuestas y políticas

El expositor planteó que la magnitud de la emigración dominicana no debe interpretarse por sí sola como un fracaso del modelo económico y social, sino como una señal que obliga a evaluar la capacidad del país para generar oportunidades suficientes dentro del territorio nacional.

Sostuvo que la relación del Estado con la diáspora debe evolucionar de una política centrada en recibir remesas y ofrecer facilidades puntuales, hacia una política de reciprocidad que reconozca a los dominicanos en el exterior como parte del capital humano, financiero, empresarial y cívico de la nación.

Entre las propuestas presentadas durante la conferencia se incluyeron la creación de un régimen especial de inversión de la diáspora, una cuenta de inversión y ahorro dirigida a dominicanos residentes en el exterior, incentivos al capital de retorno para quienes decidan invertir o establecerse nuevamente en el país, y un pacto nacional con la diáspora.

"Las remesas son una fortaleza de la República Dominicana; depender de ellas para sostener nuestro desarrollo sería una debilidad", sostuvo.