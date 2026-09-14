DGII ampliará Scoring Tributario a más de 200 mil pymes

Fachada de la DGII ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ampliará el alcance del Scoring Tributario con la incorporación de más de 200 mil contribuyentes de pequeñas y medianas empresas (Pymes), quienes podrán consultar su nivel de cumplimiento a través de la Oficina Virtual (OFV), de acuerdo a un comunicado de la entidad.

El Scoring Tributario permite a los contribuyentes conocer de manera rápida y personalizada su nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante un sistema de estrellas.

La puntuación máxima de cinco estrellas indica que el contribuyente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, mientras que la falta de alguna estrella señala la existencia de obligaciones pendientes de presentar.

Según la DGII, con esta nueva fase las Pymes podrán identificar oportunidades de mejora y gestionar de manera más eficiente sus obligaciones tributarias, promoviendo la autogestión y una cultura de cumplimiento.

Ampliación a Pymes

La ampliación hacia las Pymes en este año representa una nueva etapa en la implementación del Scoring Tributario, que inició en 2024 con los Grandes Contribuyentes Nacionales y continuó en 2025 con los Grandes Contribuyentes Locales.

Para las pequeñas y medianas empresas, esta solución digital constituye una herramienta práctica para fortalecer su gestión tributaria y contribuir a generar mayor confianza ante clientes, proveedores y aliados estratégicos.

La consulta visual y personalizada del cumplimiento también convierte el desempeño tributario en un elemento de referencia para las empresas que buscan mantener una gestión organizada y al día con sus obligaciones fiscales.

El Scoring Tributario fue reconocido con el Premio de Innovación Pública 2025, como parte de las iniciativas que destacan por el uso de soluciones digitales para mejorar los servicios públicos.

La implementación de esta herramienta posiciona a la República Dominicana entre las experiencias innovadoras de la región en materia de facilitación del cumplimiento tributario mediante soluciones digitales.

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