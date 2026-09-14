Rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años alcanza un 5 %, por primera vez desde 2023

El rendimiento del bono de deuda del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó este lunes el 5 %, por primera vez desde 2023, tras dispararse el precio del petróleo por la guerra en Oriente Medio unos días antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed).

A las 10:15 hora local, el rendimiento de los títulos subía tres puntos básicos, hasta el 5.004 %.

El rendimiento de este bono, de referencia para préstamos e hipotecas fijas, solo había superado esta barrera brevemente en octubre de 2023 y anteriormente en 2007.

El aumento de este título pone a la economía estadounidense en una situación crítica y amenaza con aumentar los costes de endeudamiento de particulares y empresas.

La guerra en Oriente Medio, y, especialmente, el encarecimiento del precio del petróleo, llevan meses tensionando el mercado de los bonos, cuyo rendimiento sube ante la falta de interés por parte de los inversores en la compra de los bonos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se situaba este lunes por encima de los 104 dólares el barril tras intensificarse los combates en el mar rojo entre los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, y las fuerzas gubernamentales del país, apoyadas por Estados Unidos y Arabia Saudí.

Pendiente a decisión de la Fed

Además, este miércoles la Fed anunciará su decisión tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre el precio del dinero.

Según el CME FedWatch Tool, el barómetro que mide las probabilidades de cambios en los tipos, hay más de un 90 % de posibilidades de que el banco central apueste por subirlo a una horquilla entre el 3.75 y el 4 %.

Ante las expectativas de que la Fed aumente el precio del dinero, los inversores exigieron mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, presionando a la baja los precios de los bonos y al alza sus rendimientos.

Por su parte, el bono a dos años, que sirve como un termómetro de la decisión de la Fed, sumaba dos puntos básicos, hasta el 4.666 % y el bono a 30 años, que refleja el riesgo a largo plazo, avanzaba 2.3 puntos, hasta el 5.377 %.