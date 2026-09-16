La Fed sube los tipos en un cuarto de punto y los deja entre el 3.75 y el 4 %

La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó (Fed, banco central) este miércoles los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla entre el 3.75 y el 4 % en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023 ante la persistente inflación que afecta a la primera economía mundial.

La Fed no había vuelto a subir sus tasas de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023.

Otra subida este año

La Fed estimó el miércoles que este año probablemente sea necesaria otra subida de sus tasas de interés para combatir la inflación.

Durante sus dos días de reuniones a puerta cerrada, los responsables de política monetaria revisaron sus previsiones para la economía estadounidense: esperan que 2026 concluya con una inflación del 3.

Durante sus dos días de reuniones a puerta cerrada, los responsables de política monetaria revisaron sus previsiones para la economía estadounidense: esperan que 2026 concluya con una inflación del 3.7% interanual, según la mediana de sus proyecciones, frente al 3.6% estimado en su reunión de junio.

Y estiman por lo tanto que las tasas de referencia se situarán entre el 4% y el 4.25% a finales de año, un escalón por encima del nivel anunciado el miércoles.

El encuentro que inició ayer martes por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed es el primero desde que el conflicto en Oriente Medio volvió a escalar con nuevos frentes abiertos, y con el acceso a la ruta del mar Rojo comprometido o con el cierre de un oleoducto saudí clave tras una serie de ataques.

Así, el órgano de política monetaria de la Fed se reúne con el barril de crudo ya en el entorno de los 105-110 dólares, es decir, un 60 % más caro que en febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán, y un 25 % más con respecto a fines de julio, cuando había perspectiva de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

También es el tercer encuentro que preside Kevin Warsh y el primero desde que pasó a liderar la Fed en mayo en el que hay expectativas reales de una subida de los tipos.

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