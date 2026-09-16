¿Cuántos afiliados al sistema de pensiones cotizan?

La informalidad laboral limita la acumulación de fondos para la jubilación. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), la densidad de cotizantes en la República Dominicana se situó en 49.5 % al primer trimestre del 2026. Esto significa que, de cada 100 afiliados al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aproximadamente 50 realizan aportes.

Aunque esta proporción evidencia que cerca de la mitad de los afiliados no cotiza, la República Dominicana presenta la segunda mayor densidad de cotización entre los países latinoamericanos comparados, por encima del promedio regional del 40.6 %. Uruguay ocupa la primera posición, con 56.4 %, mientras Panamá registra la menor, con 23.0 %.

El dato dominicano debe considerar la actualización metodológica realizada por la Sipen en el 2026. La nueva metodología depuró el número de afiliados, excluyendo fallecidos y pensionados que ya no forman parte de la población potencialmente cotizante, y amplió la medición de cotizantes para incorporar pagos tardíos. Estos ajustes elevaron la densidad del 40.3 al 49.5 % en el primer trimestre del 2026; una diferencia de 9.2 puntos porcentuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/artboard-1-100-5afdd2f8.jpg

La informalidad laboral constituye una limitación para ampliar la proporción de cotizantes, debido a que quienes permanecen fuera del empleo formal no realizan aportes regularmente. Uruguay, con una informalidad de 32.6 %, presenta la mayor densidad de cotización, mientras Panamá, con una informalidad del 55.7 % registra la menor.

El desempleo y los períodos fuera del mercado laboral formal también interrumpen las cotizaciones. Aumentar la proporción de afiliados que aporta regularmente permitiría que más trabajadores acumulen recursos en sus cuentas individuales para financiar su jubilación y fortalecería el ahorro canalizado hacia inversiones a través de los fondos de pensiones.

____

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).