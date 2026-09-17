La inflación obliga a la Fed a aumentar las tasas de interés

La decisión también pudiera implicar un aumento en las tasas de interés en la economía dominicana. Vista aérea del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) anunció ayer el aumento de los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla entre el 3.75 y el 4 % en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023, debido a la inflación que afecta a la primera economía mundial.

La Fed no había vuelto a subir sus tasas de referencia, que orientan los costos del dinero a través del financiamiento para las empresas y hogares, desde mediados de 2023. La Reserva Federal estimó que este año probablemente sea necesaria otra subida de sus tasas de interés para combatir la inflación.

Durante dos días de reuniones, los responsables de política monetaria revisaron sus previsiones para la economía estadounidense: esperan que el 2026 concluya con una inflación interanual de un 3.7 %, según la mediana de sus proyecciones, frente al 3.6 % estimado en su reunión de junio.

Y proyectan, por lo tanto, que las tasas de referencia se situarán entre el 4 % y el 4.25 % a finales de año, un escalón por encima del nivel anunciado ayer.

Impacto local

Aunque la decisión corresponde a una nación que está a miles de kilómetros de RD, los efectos de la medida tendrán impacto en la economía local y llevarán al Banco Central a hacer aumentos en su tasa de política monetaria (TPM), que también encarecerán el costo del dinero.

Para el economista Jaime Aristy Escuder, la decisión de la Fed provocará que la institución monetaria dominicana lleve su TPM hasta 6 %, en tres aumentos consecutivos de 25 puntos básicos cada uno.

La TPM tiene 10 meses congelada en 5.25 % (desde finales de octubre de 2025), cuando el Banco Central la redujo desde 5.50 %.

Aristy Escuder planteó a inicios de esta semana en un artículo en Diario Libre que el alza de la tasa de interés de la Fed dificultará la gestión monetaria en el país.

El BCRD debe, por lo tanto, aumentar su tasa de interés de referencia en la próxima reunión de política de finales de septiembre y gestionar la liquidez de forma óptima y consistente con esa postura. Solo así los agentes económicos recibirán la señal correcta sobre el verdadero rumbo de la política monetaria, condición indispensable para mantener la credibilidad del organismo emisor.

Aumentan las tasas

Una posible subida de la tasa de interés de referencia en el país implicaría que los préstamos de consumo y para inversión que toman las personas y las empresas se encarezca, traduciéndose en una ralentización del crecimiento, aunque la medida conlleva a una reducción en la tasa de inflación, que en el caso dominicano se ubicó en un 5.13 % el mes pasado, por encima de la meta de las autoridades.

Trump y Wall Street reaccionan La subida de tasas de la Reserva Federal llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a criticar la institución, decisión que llega apenas seis semanas antes de las elecciones legislativas."Los tipos de interés en Estados Unidos deberían ser del 1 % o menos, porque tenemos la mejor calificación crediticia del mundo, ¡con mucha diferencia!", escribió Trump, que ha repetido en varias ocasiones que su país debería tener el referencial más bajo del mundo desarrollado para estimular el crecimiento.El aumento generó una caída en Wall Street, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayendo un 1.2 %, bajando hasta los 51,461 puntos; el selectivo S&P 500 recortó un 0.45 %, hasta los 7,551 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un leve 0.01 %, hasta las 25,978 unidades.