En año preelectoral el Ejecutivo asigna RD$4,000 millones a la JCE para proceso de comicios

La República Dominicana entrará en 2027 a un período preelectoral y para iniciar el montaje de los comicios del año siguiente el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) contempla un ligero aumento de la asignación de la Junta Central Electoral (JCE) y fondos específicos para ese fin.

El documento estipula un presupuesto de 11,001.7 millones de pesos para la JCE, monto que representa un aumento de 1.3 % con relación al actual. Sin embargo, de dicha cifra, se contemplan 4,000 millones de pesos para la gestión de los procesos electorales.

En el proyecto, depositado el pasado miércoles 23 de septiembre en el Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, se incluyen fuentes financieras (nueva deuda) por 464,126 millones de pesos.

Del monto, se excluyen pagos de aplicaciones financieras (amortizar compromisos existentes) por 136,844.5 millones, resultando una necesidad de financiamiento neto por 327,281.5 millones de pesos.

Pero, ¿cómo se va distribuir el gasto del Gobierno central para el año entrante?

En la iniciativa presupuestaria los gastos corrientes ascienden a 1.58 billones de pesos. Tres partidas agrupan el mayor monto: 490,126.5 millones de pesos en transferencias corrientes, 408,318.1 millones en remuneraciones del personal y 351,327 millones en pago de intereses de la deuda pública.

También proyecta gastos de capital por 257,763.7 millones de pesos, de los cuales 111,927.7 millones de pesos se destinarán a transferencias de capital, 75,962.5 millones a los activos fijos (maquinarias, edificaciones, entre otros) y 65,753.6 millones a las construcciones en proceso.

Proyectos de inversión

El PGE 2027, que entre sus considerandos reconoce el que el Estado necesita ampliar su capacidad de proveer bienes y servicios públicos de calidad y que la inversión pública representa un medio para materializar las prioridades de desarrollo del país, contempla financiamientos externos de proyectos de inversión por 41,096.9 millones de pesos.

Entre esas iniciativas a financiar se encuentran obras viales y de transporte como el monorriel de Santiago (6,370.9 millones de pesos) y la Línea 2C del Metro de Santo Domingo (1,465.6 millones).

También, estipula 2,504 millones de pesos para el programa de saneamiento de ciudades costeras, 1,331.5 millones para inversiones sostenibles en el sector agrícola, 1,565 millones para el Programa de Resiliencia Climática de la Infraestructura de Puentes y 1,529.6 millones para el de Transformación Digital.

Asimismo, para la construcción de las obras complementarias de la presa de Montegrande se financiarán 1,878 millones de pesos y en materia de energía se presupuestaron créditos por 8,317.8 millones, incluyendo 2,635 millones de pesos para el Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución y 1,174.1 millones en el Programa de Mejoramiento de Redes Media y Baja Tensión y Normalización de Clientes, ambos a ser ejecutados por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

Entre los acreedores para el financiamiento de esos proyectos figuran el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros organismos multilaterales y bilaterales.