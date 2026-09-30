Nuevo jefe de misión del FMI resalta la resiliencia del país

La economía dominicana cuenta con la experiencia y resiliencia para superar los desafíos derivados del entorno de riesgos geopolíticos, así lo expresó el nuevo jefe de misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la República Dominicana, Michael Perks, quien reiteró el respaldo del organismo para preservar los fundamentos macroeconómicos y el clima de inversión del país.

De acuerdo con una nota de prensa del Banco Central de la República Dominicana, durante una reunión, el gobernador Héctor Valdez Albizu manifestó que "a pesar del complejo entorno internacional, la economía dominicana ha registrado un comportamiento mejor al previsto", con una proyección de crecimiento en torno al 4.5 % en el 2026, una de las más altas de América Latina.

Situación económica actual

Agregó que ese desempeño se sustenta en la resiliencia de las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión extranjera directa. Destacó una apreciación acumulada del peso cercana al 7.0 % y aseguró que "el sistema financiero se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad".

Afirmó que la inflación, situada por encima del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, se ha moderado y se prevé que retorne a ese objetivo durante el último trimestre del año. Indicó que la inflación interanual disminuyó de 5.67 % en junio a 5.13 % en agosto de 2026, mientras la subyacente permaneció dentro del rango establecido.

La reunión tuvo como propósito presentar a Perks como nuevo jefe de misión del FMI en el país.