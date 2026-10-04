Banreservas y Mastercard lanzan tarjeta comercial para empresas y pymes

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, durante la presentación del nuevo producto financiero. ( CEDIDA POR BANRESERVAS )

El Banco de Reservas (Banreservas) y Mastercard presentaron la Mastercard Comercial Banreservas, una tarjeta de crédito dirigida a pequeñas y medianas empresas (pymes) y clientes empresariales que incorpora herramientas de financiamiento, protección y servicios para facilitar la administración de sus negocios.

La nueva tarjeta, que estará disponible tanto para pymes con cédula, pymes con RNC (registro nacional de contribuyentes) y clientes empresariales, se incluirá en la guía de beneficios de Banreservas y tendrán la posibilidad de utilizar hasta un 10 % adicional sobre el límite de crédito mediante sobregiro.

La versión empresarial incorpora, además, acceso a salas VIP en aeropuertos.

"No estamos presentando simplemente una nueva tarjeta de crédito. Estamos poniendo en manos de nuestros clientes una herramienta para administrar mejor sus negocios, aprovechar oportunidades y operar con mayor eficiencia", afirmó el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, al realizar el lanzamiento del producto en Santiago de los Caballeros.

Reembolsos, protección y servicios empresariales

La propuesta incluye beneficios de Mastercard como global service, orientación legal y fiscal, protección de compras y cobertura para alquiler de vehículos.

También ofrece reembolsos en compras mediante Easy Savings, acceso a la plataforma educativa Entrepreneur´s Odyssey, devolución de dos mensualidades al año de LinkedIn Business Premium y una suscripción gratuita durante un año a la herramienta de ciberseguridad My Cyber Risk.

Los clientes podrán obtener, además, la devolución del cargo anual de emisión y renovación al cumplir las metas de consumo establecidas dentro del programa de reciprocidad de Banreservas.

En materia de accesibilidad y diseño, el plástico incorpora una muesca táctil para facilitar su identificación a personas con discapacidad visual, un código QR para consultar sus beneficios y personalización láser en el reverso.

Presentación en Santiago

El lanzamiento se realizó en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, durante un encuentro con empresarios y clientes de la región Norte, encabezado por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, y el gerente de país de Mastercard para República Dominicana y Haití, Tomás Alonso.

Aguilera destacó que Santiago fue escogida como escenario para la presentación por su importancia dentro de la actividad económica del Cibao y su reconocida tradición empresarial.

"Santiago ha sabido convertir el esfuerzo de su gente en progreso. Por eso tiene mucho sentido que presentemos aquí una herramienta dirigida precisamente a quienes producen, invierten y generan empleos", expresó.

El presidente ejecutivo del banco sostuvo que los negocios requieren soluciones financieras que trasciendan el acceso al crédito y les permitan responder con mayor agilidad a las necesidades de sus operaciones.

"Hoy las empresas necesitan soluciones seguras y prácticas que les permitan administrar mejor sus recursos y concentrarse en lo verdaderamente importante: producir, innovar y competir", señaló.

Al encuentro asistieron miembros del Consejo de Directores, ejecutivos de Banreservas y sus empresas filiales, representantes de Mastercard, empresarios y clientes pymes de la región Norte.