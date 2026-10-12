El FMI rebaja una décima el pronóstico de crecimiento en América Latina en 2026, al 2,3 %

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó las proyecciones de crecimiento económico en América Latina y el Caribe al 2,3 % para este año, una décima menos que lo previsto en julio, y al 2,5 % en 2027, dos décimas menos que tres meses atrás.

"En América Latina y el Caribe, el crecimiento está proyectado que se rebaje al 2,3 % en 2026 y repunte modestamente al 2,5 % en 2027", indicó el informe de "Perspectivas Económicas Globales" presentado este martes.

Según el organismo, "las implicaciones macroeconómicas en la región del impacto energético refleja el equilibrio entre las ganancias para los exportadores de materias primas y las pérdidas para los importadores de energía"

Perspectivas regionales

Las dos mayores economías de América Latina, Brasil y México, continuarán con un crecimiento inferior a la media regional.

Brasil ve reducidas sus proyecciones en 2026 al 2,2 %, dos décimas menos que lo anticipado en julio, y en 2027 al 1,9 %, tres décimas menos, debido a las condiciones monetarias todavía restrictivas y una retirada del apoyo fiscal.

Factores de riesgo

Por su parte, el FMI elevó las expectativas de crecimiento para México al 1,5 % este año, tres décimas más de lo previsto en julio, una " modesta aceleración" tras el estancamiento de 2025, cuando creció el 0,5 %, mientras que para 2027 espera un avance del 1,8 %.

El organismo dirigido por Kristalina Georgieva señaló que los posibles efectos de climáticos de El Niño, como inundaciones y sequías, con especial incidencia en el Pacífico, pueden alterar los precios de las materias primas y sumarse a los ya elevados precios de fertilizantes, lo que supondría mayores presiones sobre el coste de los alimentos.

Remarcó, asimismo, que las tensiones comerciales "podrían reactivarse" al estar vinculadas a conflictos en marcha o si la relocalización se vuelve "más disruptiva", con lo que "más países adoptarían medidas proteccionistas para salvaguardar la producción nacional" con el consiguiente impacto en la actividad global.

Georgieva, señaló la pasada semana desde Singapur que la inteligencia artificial (IA) está impulsando la demanda mundial, mientras la crisis de suministro energético derivada del conflicto en Oriente Medio presiona a la baja la economía, dos fuerzas que "tiran" del crecimiento en direcciones opuestas.

Las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial (BM), que congregan a los principales líderes económicos mundiales, se celebran esta semana en Bangkok (Tailandia).