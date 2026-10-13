Los combustibles: entre el "sacrificio" del subsidio y el "alivio" para las recaudaciones

Un vehículo en una estación de combustible. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La decisión de congelar, subir o bajar el precio de los combustibles que enfrentan cada semana las autoridades implica, en mayor o menor medida, un subsidio que, con frecuencia, es calificado como un "sacrificio". Sin embargo, los hidrocarburos también representan un "alivio" para las finanzas del Estado dominicano.

El Gobierno destina cada semana recursos "para contener las alzas en los precios internacionales de los productos refinados", transferencias que en los últimos tres meses sumaron 15,727.2 millones de pesos, de acuerdo con los registros del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Sin embargo, durante ese mismo período las recaudaciones por concepto de los gravámenes selectivos a los hidrocarburos (ad-valorem y específico) aportaron 24,302.5 millones de pesos, 8,575.3 millones más que lo gastado en el subsidio, según los registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Entre el 27 de junio y el pasado 2 de octubre, el promedio semanal del subsidio a los derivados del petróleo ascendió a 1,123.4 millones de pesos, siendo el transcurso comprendido entre el 19 y el 25 de septiembre el de mayor monto, período en el cual se destinaron 1,985.7 millones de pesos.

Los precios del crudo y sus refinados han estado afectados desde principios de marzo de este año por el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, lo que ha provocado que, en el caso local, la gasolina premium y la regular se encarecieran 68 y 47 pesos por galón, respectivamente, mientras que el diésel óptimo subió 76 pesos y el regular 46 desde mediados de ese mes.

El subsidio se acelera

Los diferentes informes de prensa del MICM, mediante los cuales se anuncian los precios de los hidrocarburos, recogen cómo han ido creciendo las transferencias para el subsidio en los últimos tres meses.

Lo gastado en ese concepto durante el pasado septiembre duplica lo destinado en julio, al pasar de 3,134.4 millones de pesos a 6,682.4 millones entre ambos meses, de acuerdo con los registros de la institución.

En ese mismo lapso la gasolina regular sufrió un incremento de 7.00 pesos por galón y la premium de 12.00 pesos. En tanto, el gasoil óptimo se encareció 13.00 pesos por galón y el regular 8.00 pesos.

Recaudaciones

Los hidrocarburos en el país están gravados con un 16 % ad-valorem y un selectivo, tributos que aportaron un promedio mensual de 8,100.8 millones de pesos a las recaudaciones de Impuestos Internos entre julio y septiembre de 2026.

Durante el pasado julio, ambos impuestos generaron ingresos a la DGII por 9,238.4 millones de pesos, un monto que casi triplicó lo destinado en subsidios en ese mismo mes.

Solo durante el mes pasado los impuestos selectivos a los combustibles registraron un crecimiento interanual de 13.2 %, equivalente a 888.1 millones de pesos adicionales, mientras que en agosto el aumento fue de un 29.3 % (1,689.7 millones). El julio el alza fue de solo un de 4.1 %.

Las recaudaciones provenientes de los dos gravámenes entre julio y septiembre de este año representaron el 10.3 % del total del trimestre, que ascendió a 235,772 millones de pesos, según los registros de la institución.