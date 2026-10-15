La normalidad de las tasas altas

En la República Dominicana el Banco Central estará subiendo sus tasas hasta que termine el proceso de aumento de la Reserva Federal. Al banco central de los Estados Unidos no le faltan muchas subidas de tasas. Sin embargo, las acciones de la Reserva Federal tendrán su impacto en las tasas locales y, en consecuencia, sobre los agentes económicos más susceptibles a los cambios en el costo de acceder al crédito.

La FED, como se conoce al banco central de los Estados Unidos, estará subiendo las tasas probablemente en diciembre y, si quienes invierten en los futuros tienen razón, quedaría otra subida en 2027. ¿Por qué sube la FED la tasa de interés? Porque desea enviar la señal de que trata de bajar el ritmo al que crece la inflación de precios. En la actualidad, la inflación tiene mucho que ver con la escasez producida por las guerras, la de Oriente Medio y la de Ucrania y Rusia. Fletes, combustibles, metales, abonos y otros bienes y servicios han impactado el nivel de precios a nivel internacional. En adición, la inflación está relacionada con la política fiscal de Estados Unidos.

Si la FED quisiera combatir la inflación debería incrementar la tasa más allá de 4.25 % o de 4.50 %. Pero también debería reducir su balance de los títulos de deuda, cuya compra volvió a retomar el pasado diciembre.

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Si la FED subiera la tasa de política monetaria con la intención de combatir la inflación, se debería ubicar por encima de 5.50 %. Esa medida tendría importantes consecuencias sobre la economía de Estados Unidos y sobre el mundo. Por tanto, nadie espera que lo haga. Las expectativas se centran en subir la tasa, pero no en combatir la inflación, porque si decidiera tomar una decisión de impacto sobre la economía, las consecuencias serían muy serias; algo que no desearía asumir casi ningún banquero central en esta época. Por demás está repetir que se estaría combatiendo la inflación con una herramienta que, en las circunstancias actuales de dominancia fiscal producida por los déficits del gobierno y decisiones geopolíticas, no es la más adecuada.

La misma desconfianza en las políticas fiscal y monetaria ha hecho que los rendimientos de los bonos aumenten. Otra realidad es que mientras continúe la dominancia fiscal en Estados Unidos y en las principales economías, las tasas altas serán una realidad internacional.

¿Qué ha sucedido con el crédito recientemente en la República Dominicana? Las estadísticas muestran que el crecimiento es aún menor que en 2025. Construcción y comercio han exhibido una tasa de crecimiento promedio en el año de 19.5 % y 18.8 %. Adquisición de viviendas está creciendo a una tasa que no es baja en términos históricos, pero es notoriamente menor con relación a los años 2023 y 2024. Los tres sectores señalados crecieron a tasas más altas en esos dos años debido a los estímulos monetarios que fueron implementados para estimular de forma artificial la economía. Los tres representan el 43.9 % del crédito, y casi el 76 % del crecimiento en el periodo enero-septiembre mientras que consumo, el sector receptor de crédito más importante, solo creció en promedio 4.1 % en los primeros nueve meses.

Un incremento de las tasas tendrá un efecto mayor sobre los hogares y, en consecuencia, sobre el crédito para consumo y adquisición de vivienda en 2027. Las tasas más altas ya son una normalidad a nivel internacional.

En la República Dominicana deberíamos esperar una o dos subidas más de tasas. Las que haga la FED. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) establecerá esa política para mantener el mismo diferencial de tasa con la de la FED que ha prevalecido en años recientes.

El mejor escenario, el base, es asumir que las tasas se quedarán altas por un tiempo. Por lo menos, hasta bien entrado el 2027.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).