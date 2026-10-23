Gobernador de Banco Central advierte persisten riesgos al alza de la inflación

La inflación interanual en la República Dominicana se moderó a 5.12 % a septiembre de este año, lo que muestra una mejora luego de alcanzar un máximo de 5.67 % en junio. Sin embargo, el choque energético internacional, que ha provocado aumentos en los hidrocarburos, y fenómenos climáticos que podrían afectar la producción de alimentos han incrementado los riesgos al alza.

Así lo advirtió este viernes el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, en su discurso con motivo del septuagésimo noveno aniversario de la institución, en el que explicó que la inflación permanece temporalmente por encima del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %.

El funcionario recordó que la inflación dominicana se mantuvo dentro de ese intervalo durante 35 meses consecutivos, casi tres años, antes de superar su límite superior, principalmente por las presiones derivadas del encarecimiento de la energía en los mercados internacionales.

No obstante, precisó que la inflación subyacente interanual, indicador que refleja mejor las condiciones monetarias de la economía, se situó en 4.61 % en septiembre, manteniéndose dentro del rango establecido por el banco.

"Asimismo, las expectativas de inflación de mediano plazo continúan ancladas al centro de la meta, reflejos de la credibilidad de los agentes económicos en la política monetaria", puntualizó Valdez Albizu.

Política monetaria Ante este escenario, y considerando las condiciones financieras internacionales más restrictivas, el Banco Central decidió incrementar en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria durante la reunión de septiembre, hasta situarla en 5.50 %."Esta medida se adoptó para preservar el anclaje de las expectativas y evitar efectos de segunda vuelta sobre los precios", explicó el gobernador.En cuanto a las perspectivas para el cierre de 2026, el funcionario estimó que la inflación retornará al rango meta durante el último trimestre del año, siempre que los riesgos internacionales y los efectos del clima sobre la producción agropecuaria se mantengan acotados.

Panorama internacional

Las presiones inflacionarias también han condicionado las decisiones de política monetaria de las principales economías del mundo.

De acuerdo con las cifras presentadas por Valdez Albizu, la inflación interanual de Estados Unidos alcanzó 3.7 % en septiembre, por encima de la meta de 2 %.

Esto incidió en que la Reserva Federal incrementara su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3.75 % y 4 %, con la posibilidad de realizar otro ajuste antes de finalizar el año.

En la zona euro, la inflación interanual repuntó a 3.8 % en septiembre, motivando un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de referencia del Banco Central Europeo, que también contempla otro aumento al cierre de 2026.

Mientras tanto, América Latina enfrenta presiones inflacionarias que han llevado a varias economías a superar sus rangos meta. Aunque la mayoría de los bancos centrales de la región han mantenido estables sus tasas de política monetaria, países como Colombia y Uruguay han realizado ajustes al alza.

El gobernador atribuyó este escenario internacional a los efectos de los conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente, las alteraciones en los mercados energéticos y los eventos climáticos adversos, que han elevado los costos del transporte marítimo y de diversas materias primas.