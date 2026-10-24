Pagos instantáneos "revolucionarán" las transferencias electrónicas en 2027, asegura Valdez Albizu

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, pronunció este viernes un discurso por la conmemoración del septuagésimo noveno aniversario de la entidad monetaria, en el que pasó balance a la economía. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Aunque miles de dominicanos confían en la Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central para transferir dinero de manera rápida entre entidades bancarias distintas, estas operaciones aún siguen siendo limitadas para ser tan "al instante" como lo proclama el nombre de este sistema de pago en la República Dominicana.

Sin embargo, esto cambiará a partir del 2027, cuando entre en funcionamiento la plataforma de pagos instantáneos, que promete operar 24/7 durante los 365 días del año, con la acreditación de fondos "en segundos" y la participación de las entidades de intermediación financiera ya reguladas, aseguró este viernes el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

"Esto, indudablemente, revolucionará la forma de realizar las transferencias electrónicas, promoviendo la digitalización de los pagos y la inclusión financiera a los clientes tradicionales, a las pequeñas y medianas empresas y al público general", puntualizó el gobernador en su alocución por motivo del septuagésimo noveno aniversario de la entidad monetaria.

Las transacciones LBTR han crecido de manera sostenida en los últimos años. En el primer semestre del 2026, se han realizado 23.6 millones de transacciones LBTR a través de bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorro y crédito e instituciones financieras no monetarias del sector público en el país, movilizando hasta 2 billones 318,556 millones 762,822 pesos solo hasta junio, según datos publicados por el BCRD en su sitio web.

Un sistema financiero resiliente y menos moroso

Valdez Albizu informó sobre la plataforma de pagos instantáneos tras garantizar que los niveles de capitalización, rentabilidad y solvencia del sistema financiero dominicano muestran una gestión que calificó de "eficiente".

A septiembre, los activos del sector financiero ascendieron a 4.6 billones de pesos, para un crecimiento interanual de 10.7 %, mientras que el patrimonio creció 14.4 %.

De igual forma, la rentabilidad patrimonial (ROE) fue 23.1 %, mientras que la actividad sobre activos (ROA) se situó en 2.9 %.

En tanto, la morosidad del sistema financiero se ubicó en 1.5 %, 0.4 puntos porcentuales menos que el 1.9 % reflejado en septiembre del año pasado.

La solvencia regulatoria alcanzó el 18.9 % en mayo, por encima del mínimo de 10 % requerido por la Superintendencia de Bancos (SB).

Todo ello da cuenta de un sector financiero cada vez más robusto y moderno, en el que la morosidad ha ido disminuyendo y la solvencia sustenta la salud de todo el sistema.