La informalidad se sitúa en 53.8 % en el segundo trimestre, "por debajo de la mediana" en la AL

Un puesto de comida frente en una acera en Santo Domingo, una muestra de la economía informal en el país. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La tasa de informalidad laboral en la República Dominicana se situó en 53.8 % durante el segundo trimestre de 2026, una reducción de 0.3 puntos porcentuales respecto al 54.1 % registrado entre enero y marzo de este año y de 0.2 puntos porcentuales frente al 54.0 % observado en el mismo período del año pasado.

Así lo afirmó el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, durante su discurso con motivo del septuagésimo noveno aniversario de la institución, celebrado el pasado viernes, en el que aseguró que el indicador se encuentra "por debajo de la mediana de la región de América Latina".

Los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) muestran una moderación de la informalidad laboral, que había alcanzado un 54.6 % en el tercer trimestre de 2025, antes de descender a 54.2 % en el cuarto trimestre de ese año.

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Aunque esto supone una reducción acumulada de 0.8 puntos porcentuales desde el tercer trimestre del año pasado, la informalidad continúa concentrando a más de la mitad de la población ocupada del país.

El gobernador también informó que, durante el segundo trimestre de 2026, la ocupación alcanzó los 5,271,005 trabajadores, para un crecimiento interanual de 2.9 %, con la incorporación de aproximadamente 147,000 nuevos puestos de trabajo respecto al mismo período del año anterior.

Reducción de la pobreza monetaria

En su intervención, Valdez Albizu también destacó que la pobreza monetaria se redujo a 13.75 % durante el segundo trimestre de 2026, una disminución de 2.9 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025.

"Este avance se explica principalmente por el aumento de los ingresos nominales de los hogares dominicanos", agregó el gobernador.

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En cuanto al desempleo, el funcionario señaló que la tasa de desocupación abierta se situó en 5.3 % entre abril y junio de 2026, igualando el nivel del tercer trimestre de 2025 y superando ligeramente el 5.0 % registrado durante el primer trimestre de este año.

No obstante, precisó que el indicador se mantiene por debajo del promedio histórico de 6.0 %, conforme a las estadísticas de la entidad monetaria.