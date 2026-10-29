El Gobierno entrega RD$360 millones a trabajadores y pensionados de Falcondo

La entrega fue encabezada este jueves en la provincia Monseñor Nouel por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, segundo de izquierda a derecha. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El Gobierno entregó cerca de 360 millones de pesos a exempleados y pensionados de Falconbridge Dominicana (Falcondo) para cubrir compromisos laborales pendientes, tras la paralización de las operaciones de la empresa minera.

La entrega fue encabezada este jueves en la provincia Monseñor Nouel por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien afirmó que los recursos responden al compromiso asumido por el presidente Luis Abinader con los trabajadores afectados y sus familias, conforme a una nota de prensa.

Durante el acto, Paliza también se refirió a las posibilidades de reactivar las operaciones mineras de Falcondo. Explicó que el Gobierno trabaja en las gestiones necesarias para explorar esa alternativa, siempre dentro del marco legal y mediante una planificación que involucre a las partes correspondientes.

De acuerdo con José Florentino, presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), los fondos permitirán completar el pago de las prestaciones laborales del último grupo de trabajadores que tenía compromisos pendientes, incluidos miembros del sindicato.

Además, más de 100 pensionados recibirán una compensación equivalente a tres años de la ayuda económica que percibían.

Florentino explicó que el desembolso se realizó con autorización judicial y mediante un mecanismo de subrogación, que permite al Estado reclamar posteriormente los recursos adelantados dentro del proceso legal, sin liberar a Falcondo de sus obligaciones.

Ministerio de Trabajo ofrecerá asistencia

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó que esa institución puso a disposición de los trabajadores sus servicios de mediación y arbitraje, así como asistencia judicial para acompañarlos durante el proceso.

Olivares destacó que la entrega de las prestaciones constituye una respuesta a los compromisos laborales pendientes y resaltó la coordinación entre el Gobierno y los trabajadores.

Mientras que la gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada Gil, consideró que la entrega representa un alivio para las familias afectadas por la paralización minera, que ha tenido repercusiones en la economía de la provincia y en las condiciones de vida de sus habitantes.

Durante la actividad se entregaron simbólicamente cheques a cuatro beneficiarios, en representación de pensionados, exempleados regulares, personas con discapacidad y representantes sindicales. Luego continuó la distribución de los pagos a los demás beneficiarios.

El desembolso fue autorizado por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas de Santiago, al amparo de la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

La medida se produce luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) anulara las concesiones de Falcondo, por lo que el Estado adelantó los recursos para atender las obligaciones laborales pendientes.