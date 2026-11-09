Exportaciones de América Latina deben mejorar con inversión extranjera, dice el FMI

Las exportaciones de América Latina y el Caribe podrían aumentar un 20 % si recogiesen adecuadamente los beneficios de la inversión extranjera, según un estudio del Fondo Monetario Internacional difundido este lunes.

Mientras que en las economías emergentes de Asia y Europa un aumento del 10 % de la inversión extranjera directa representa un incremento de entre el 1 % y el 2 % de las exportaciones, en América Latina "esos vínculos son más débiles y mucho más difíciles de detectar", explica el texto.

En coincidencia con las previsiones económicas mundiales en octubre, el FMI preparó informes específicos sobre regiones. En el caso de América Latina y el Caribe, uno de los focos fue la inversión extranjera directa.

El Fondo recuerda que la región recibió en 2024 inversiones por valor de 3 billones de dólares, lo que significa el 44 % de su producto interno bruto, en comparación con el 25 % de economías emergentes en Asia y 21 % en las de Europa.

"Sin embargo, el comercio representa alrededor del 52 % del producto interno bruto de la región, frente al 65 % en esas economías comparables", añadió este análisis divulgado este lunes.

"Las empresas multinacionales aportan capital, tecnología, conocimientos especializados y acceso a los mercados externos, pero el aprovechamiento de estos beneficios depende del entorno en el que las empresas operan y de su capacidad para absorberlos" añaden los expertos.

Las empresas ajenas a la región invierten capital y esfuerzo para aumentar sus ventas en los países receptores, más que en una estrategia para aumentar las exportaciones desde esos países al exterior.

"En la región, las empresas manufactureras extranjeras suelen vender alrededor del 81 % de su producción en el mercado interno, frente al 48% en Asia sudoriental", explican.

Cuando los países logran reducir y aclarar su regulación interna y aumentar la apertura comercial, los beneficios son rápidos, aseguran.

En Perú, "la reducción de los aranceles sobre la maquinaria y los insumos intermedios importados se tradujo en una mayor productividad y una mayor participación en las cadenas mundiales de valor", indicaron.

Impactos parecidos ocurrieron en El Salvador, donde el gobierno simplificó los trámites fronterizos electrónicos