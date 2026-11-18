El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, descartó que la implementación de la facturación electrónica implique una persecución de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra las microempresas y aseguró que estos negocios se incorporarán al sistema de manera gradual, con acompañamiento de la administración tributaria.

El funcionario sostuvo que los pequeños contribuyentes no deben temer a la entrada en vigor de este mecanismo, cuya aplicación busca fortalecer el control tributario y mejorar la fiscalización de las operaciones económicas.

"No hay ningún temor en ningún momento", expresó Díaz, al referirse a la incorporación de los negocios de menor tamaño y recordar que el director de la DGII también se había pronunciado sobre el tema.

El ministro explicó que, por ahora, la facturación electrónica debe estar implementada en las empresas grandes y medianas, mientras que las microempresas tendrán un proceso de adaptación progresivo.

"El resto irá entrando gradualmente, pero sin ningún tipo de acoso por parte de la administración tributaria, porque la idea es ir acompañándole y facilitando el cumplimiento tributario", manifestó.

Como referencia, Díaz mencionó que los comprobantes fiscales comenzaron a utilizarse en 2007 y que todavía existen establecimientos pequeños, como los colmados, que no emiten ese tipo de documentos, sin que por ello la administración tributaria haya emprendido acciones de persecución contra ellos. A su juicio, la facturación electrónica contribuirá a mejorar significativamente el control tributario, aunque consideró necesario tomar en cuenta las particularidades de los contribuyentes más pequeños durante su implementación.

150,000 pymes incorporadas

Díaz destacó el crecimiento de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que utilizan la facturación electrónica. Según indicó, en enero unas 5,000 pymes estaban facturando electrónicamente, mientras que actualmente la cifra asciende a 150,000.

El ministro atribuyó ese incremento a la incorporación progresiva de los negocios al sistema y señaló que los demás se irán sumando conforme avance el proceso de adaptación.

Reiteró que el propósito de la administración tributaria debe ser acompañar a los contribuyentes y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en lugar de generar temor entre los propietarios de pequeños establecimientos.