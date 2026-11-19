El peso dominicano acumuló este jueves una apreciación de 5.43 % frente al dólar estadounidense, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central sobre el comportamiento de la tasa de referencia de venta del mercado cambiario.

Para hoy, la tasa de referencia, calculada mediante un promedio ponderado, se ubicó en 59.51 pesos para la compra y 60.04 pesos para la venta por cada dólar.

La apreciación refleja un fortalecimiento de la moneda nacional frente a la estadounidense durante el período analizado.

En el segmento mayorista, correspondiente a las operaciones de grandes corporativos, la cotización fue de 59.62 pesos para la compra y 59.82 pesos para la venta. Las apreciaciones acumuladas en ese mercado alcanzaron el 6.00 y el 6.17 %, respectivamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/whatsapp-image-2026-11-19-at-70419-pm-1-500d6177.jpeg Apreciación acumulada de la tasa promedio mayorista de venta (grandes corporativos - importadores) al 19 de noviembre de 2026: 6.17 %. (DATOS OFRECIDOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

Comparación de monedas

El peso dominicano registró la tercera mayor apreciación entre monedas de 12 países comparados.

Costa Rica encabezó el grupo, con una apreciación acumulada de 11.81 %, seguida de Colombia, con 10.11 %. Después de la República Dominicana se situaron Paraguay, con 4.58 %, y Guatemala, con 0.21 %.

Las monedas de los otros siete países presentaron depreciaciones frente al dólar. Chile registró la mayor caída, con 11.21 %, seguido de Brasil, con 7.89 %; Argentina, con 7.23 %; México, con 5.65 %, y Uruguay, con 4.08 %.

En Perú y Honduras, las depreciaciones acumuladas fueron de 2.52 % y 2.43 %, respectivamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/whatsapp-image-2026-11-19-at-70419-pm-a8508f47.jpeg Apreciación acumulada de la Tasa de Referencia de venta (promedio ponderado) al 19 de noviembre de 2026: 5.43 %. (DATOS OFRECIDOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)