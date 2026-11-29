Fachada de la Torre Popular. ( CEDIDA POR EL BANCO POPULAR )

El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista financiera internacional Global Finance como el "Mejor banco para pequeñas y medianas empresas del Caribe", un galardón que distingue a las instituciones financieras con mejor desempeño en servicios, financiamiento e innovación para este segmento empresarial, que es clave en el modelo de desarrollo económico de la República Dominicana.

Actualmente, la entidad financiera mantiene una cartera de financiamiento a pequeñas y medianas empresas superior a 182,984 millones de pesos, equivalente al 38 % de su cartera comercial total, según datos de la Superintendencia de Bancos, lo que consolida al Popular como el principal aliado financiero de este sector productivo.

Estos recursos han apoyado actividades clave para el desarrollo nacional, como comercio, servicios, construcción, manufactura, transporte y almacenamiento, entre otras, contribuyendo al crecimiento y la consolidación de miles de empresas de diversos sectores de la economía.

La premiación, que evaluó instituciones financieras de más de 80 países y nueve regiones del mundo, reconoce el respaldo que el Banco Popular brinda a las pymes.

El reconocimiento valida la estrategia de apoyo a un segmento determinante de la economía nacional que representa el 32 % del producto interno bruto (PIB).

Asimismo, el sector genera el 61.6 % del empleo total del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de las Mipymes, elaborada por el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Impulso al futuro del país

El presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, valoró la distinción de Global Finance como una confirmación del compromiso de la organización con el desarrollo empresarial dominicano.

"Las pymes son esenciales para ampliar las oportunidades de crecimiento y fortalecer la capacidad productiva del país. En el Popular entendemos que apoyarlas significa acompañarlas en cada etapa de su crecimiento, no solo con financiamiento, sino también con soluciones, conocimiento y herramientas que fortalezcan su competitividad. Esta distinción reafirma nuestra visión de largo plazo: crecer junto a los emprendedores y empresarios que generan oportunidades y fortalecen el tejido productivo de la República Dominicana", afirmó Paniagua.

Agregó que la entidad continuará fortaleciendo su propuesta de valor para este segmento, considerado uno de los principales motores de la generación de empleo, la inversión y la actividad productiva nacional.

Selección de los ganadores Según explicó Global Finance, la selección de los ganadores se realizó mediante investigación independiente y el análisis de información suministrada por las entidades participantes, examinando el desempeño de los bancos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, y prestando especial atención a sus capacidades en financiamiento, pagos, comercio exterior, transformación digital y servicios de asesoría. En su evaluación, la revista destacó el modelo de atención del Popular al sector pyme dominicano, fortaleciendo su papel como aliado estratégico del desarrollo productivo nacional, al combinar financiamiento, soluciones digitales y acompañamiento empresarial a través de las iniciativas integradas en el programa Impulsa Popular.

Impulsa Popular, innovación y acompañamiento empresarial

Impulsa Popular es una plataforma integral que combina soluciones financieras y servicios de acompañamiento empresarial, poniendo a disposición de los clientes programas de capacitación, asesorías especializadas y herramientas tecnológicas diseñadas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de sus negocios.

Actualmente, más de 78,000 clientes pyme forman parte de esta propuesta integral de acompañamiento.

Como parte de esta propuesta de valor, la plataforma ofrece un programa de fortalecimiento empresarial que incluye diplomados, cursos y talleres desarrollados junto a aliados estratégicos como Barna, Microsoft y Coursera.

En 2026, esta iniciativa fue ampliada con el lanzamiento de la Academia Impulsa Popular, logrando impactar a más de 600 pymes desde su puesta en marcha.

Asimismo, a través de su servicio de asesorías especializadas, el Popular ha facilitado a muchos clientes pymes el acceso a expertos locales e internacionales mediante sesiones virtuales y presenciales orientadas a responder a los desafíos y oportunidades de sus negocios.

De manera complementaria, el Popular impulsa el emprendimiento femenino a través de la plataforma Emprende Mujer, una iniciativa que brinda acceso a herramientas de desarrollo empresarial, acompañamiento psicológico y soluciones de financiamiento, contribuyendo al fortalecimiento, crecimiento y sostenibilidad de los negocios liderados por mujeres.

La entidad también ofrece un ecosistema digital con IB Empresarial, App BIZ y Soluciones de Pagos y Recaudos para que las pymes gestionen sus operaciones de forma más eficiente, así como la Red Impulsa Popular, una plataforma que conecta a clientes empresariales para promover oportunidades de negocio, compras locales y encadenamientos productivos.