$!Gobierno asegura empleos perdidos por pandemia se recuperan casi en su totalidad

Para alcanzar la cantidad de empleos formales e informales que existían antes de la pandemia solo faltarían 10,000, de acuerdo a los datos presentados por el ministro de Economía, Planificación y de Desarrollo (Mepyd), Miguel Ceara Hatton.

En el primer trimestre de 2020 las personas ocupadas de manera formal e informal se ubicaban en 4,605.9 millones y en el tercer trimestre de 2021 los ocupados llegaban 4,595,000, para un -0.24 %.

La caída más drástica de las personas ocupadas se registró en el segundo trimestre de 2020, cuando se situó en 4,246,700 personas desocupadas, para un -7.79 menos que principio de 2020. A partir de esa cifra los empleos estuvieron hacia la recuperación.

A través de un documento emitido, el Mepyd explica que la cantidad de trabajadores ocupados ha aumentado. A octubre de 2021, los trabajadores formales contratados superan el nivel de empleo de febrero de 2020. De hecho, los trabajadores ocupados en el sector privado no sólo recuperaron lo perdido en el 2020, sino que compensaron la reducción del empleo público formal.

Además, a septiembre de 2021, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, solamente faltaban 10 mil empleos formales e informales para recuperar el empleo total perdido en el 2020.

“La recuperación del empleo está marchando, pero no que en la totalidad se ha recuperado porque si usted analiza el sector turístico como tal, la ocupación que nosotros tenemos es de alrededor de un 70 %, no es de la totalidad de los hoteles en el país. Si analizamos por las pequeñas y medianas empresas, no han vuelto a la situación que vivían antes de la pandemia”, señaló que el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael Pepe Abreu.

De acuerdo al Panorama laboral del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y estadísticas del recaudo de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a septiembre de 2021 se encuentran registrados en el SDSS un total de 2,096,105 trabajadores, con una masa salarial de RD$58,266,796,671.3 y un salario promedio de RD$27,528.2.

La TSS explica que, respecto a septiembre de 2020, se observa un crecimiento de 12.58 % de los empleos registrados en el Sistema Único de Información, Recaudo y Pago (SUIR) y 24.70 % en la masa salarial.

El documento indica, además, que los hombres figuran con mayor participación dentro del mercado laboral. Al mes de septiembre del 2021 cuentan con 53.94 % de la población laboral, mientras que las mujeres conforman un 45.06 %. En promedio, las mujeres figuran con un salario de RD$27,941.3, ligeramente superior al de los hombres de RD$27,676.3.

En cuanto a los trabajadores del sector público como sector económico, a septiembre del presente año, la mayor cantidad de empleados se encuentran concentrados en el sector servicios, representando el 99.64 % de la distribución total de empleos. Dentro de este sector, los cuatro subsectores con mayor participación son: administración pública con una participación de un 90.81 %, otros servicios con 2.24 % e intermediación financiera, seguros y otras, con el 2.18 %.