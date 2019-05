$!Innovación y no bajar los precios, dos mensajes claves en Congreso del Banano

El VIII Congreso Internacional del Banano comenzó este miércoles sus sesiones de trabajo con llamamientos a los productores para que usen más innovación y tecnología, lleguen a acuerdos entre ellos para no bajar los precios y “conversen” con el consumidor.

La industria bananera debe apostar por la innovación, la investigación y la utilización de tecnologías y del conocimiento científico para enfrentar el reto de la alimentación mundial, señaló el presidente de la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (Corbana), Eduardo Gómez, al abrir las sesiones de trabajo.

Corbana organiza anualmente esta importante reunión, que abarca temas como el transporte, la investigación, la logística, la comercialización, las plagas, la innovación, el efecto del cambio climático, la sostenibilidad y las tendencias de consumo del banano, una fruta fundamental en la dieta de 400 millones de personas.

Más de 700 representantes de la industria bananera provenientes de 40 países se han dado cita este año para el congreso, que se celebra en esta ciudad y no en Costa Rica, porque aquí no hay cultivos de banano y, por tanto, no es posible que los asistentes lleven de regreso a sus países los patógenos de plagas como el hongo Fusarium raza 4, que aún no esta presente en América.

Los avances en la lucha contra ese devastador hongo y en cómo evitar su ingreso al continente americano tienen gran peso en la agenda del congreso.

“No queremos que llegue a ningún país de América”, dice Jorge Sandoval, director de investigaciones de Corbana, una organización con 40 años de antigüedad.

Sandoval subraya que si las fincas bananeras de Costa Rica, tercer exportador mundial de banano, solo superado por Ecuador y Filipinas, tienen una productividad “muy alta” es en gran parte debido a las “aplicaciones de la ciencia y la tecnología al cultivo”.

Con 48.000 hectáreas dedicadas al banano y una productividad de 2.700 cajas por hectárea para una proyección de exportación de 120.000 millones de cajas al año, los bananeros de Costa Rica no están pensando en dedicar más superficie al banano sino en centrar los esfuerzos para ser más eficientes, hacer una “agricultura de precisión”, dijo Sandoval.

La conferencia inaugural del congreso estuvo a cargo del belga Bram Govaerts, director global de Innovación Estratégica del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, con sede en México.

Govaerts dijo a Efe que los mismos aprendizajes valen para el maíz y el banano, pues hoy se debe ver el sector agrario como un sistema integrado, y destacó que las respuestas a los problemas y crisis en ambos casos son la innovación y la “cocreación”.

Con ese término se refirió a las interacción del productor con el consumidor, el científico y el tomador de decisiones.

Para Govaerts, el banano tiene la ventaja respecto al trigo y el maíz porque, al tratarse de un producto final, que lo pelas y lo consumes, el productor puede establecer “una conversación directa con el consumidor”, que hoy en día quiere tener la mayor información posible antes de decidir lo que va a comer.

Esa es una “gran oportunidad” para los productores bananeros, que deben aportar información, datos de nutrición y la historia de su cultivo para que viajen con el producto y sirvan para ponerlo en valor en el supermercado o la frutería, agregó.

En el mismo sentido se pronunció el consultor de la industria bananera Benjamín Paz, que hizo una detallada presentación con sus opiniones acerca de hacia dónde va el sector y puso en el número uno de su lista de recomendaciones “aumentar los precios”.

“Nos lo merecemos”, subrayó Paz, quien indicó que por ejemplo hay que actualizar los precios en Estados Unidos, en donde los consumidores pagan lo mismo por la libra de banano que en 2008.

Paz mencionó el caso de la cadena de supermercados alemana Aldi que se plantó y ofreció un precio de 12 euros por la caja de banano, inferior al que pagaba, para expresar que el juego de la oferta y la demanda sigue funcionando y eso puede pasar siempre.

A su juicio, es necesario cambiar los términos de la relación vendedor-comprador para lograr que ambos puedan obtener ganancias y no ser siempre tu pierdes/yo gano, pero también establecer alianzas entre los mismos productores para no ceder ante una bajada de precios unilateral.

El banano es el octavo cultivo alimenticio más importante del mundo y el cuarto en los países menos desarrollados, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La producción de banano se da en 135 países y en territorios en zonas tropicales y subtropicales. Actualmente, el comercio de exportación internacional de banano asciende a más de 10.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la FAO.