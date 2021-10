$!La eclosión del trabajo remoto abre nuevas puertas a los piratas informáticos

El perímetro de seguridad se amplía

¿Quién se conecta a la red?

Ramírez, que trabaja desde su casa, lo ejemplificó con la popular aplicación china TikTok, que genera muchas dudas de seguridad en la Administración estadounidense: él prohibió a sus hijos descargarla, pero cuando sus amigos iban a visitarlos, estos se conectaban a su wi-fi y usaban TikTok.

Ante situaciones como esta, el experto en ciberseguridad recomienda la solución más sencilla (aunque potencialmente costosa): contratar una segunda red de internet en el hogar que se use exclusivamente para los dispositivos del trabajo y que quede así aislada de la red personal.

En el informe publicado por Tenable, el 92 % de organizaciones consultadas dijeron haber sufrido algún tipo de ataque cibernético durante el último año.

'Yo argumentaría que el 8 % que dice que no es porque no sabe lo que está haciendo o porque lo que le ha pasado no tiene visibilidad. El hecho de que no haya habido impactos sobre el negocio no quiere decir que las redes o los sistemas no hayan sido comprometidos', aseguró Ramírez.