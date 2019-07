$!Lo que establece la ley sobre la reclasificación de empresas

La clasificación de una empresa depende, según la ley 187-17, de la cantidad de empleados y ventas brutas que tenga la mipymes (micro, pequeña y medianas empresas) anualmente. Una clasificación errónea de una empresa la puede llevar a la quiebra si la lleva a tener gastos por encima de lo que soporta esa unidad económica.

La semana pasada la Federación Dominicana de Comerciantes reunió a las principales instituciones que representan al sector mipymes, donde advirtieron que aplicar el aumento del 14 % llevaría a ese sector a despedir a cientos de trabajadores y muchas tendrían que cerrar sus puertas.

Los emprendedores podrían ser afectados por medidas que no tomen en cuenta sus condiciones. Una empresa que se esté iniciando podría desaparecer rápido si es obligada a pagar altos salarios. Recientemente, un estudio arrojó que el 48.6 por ciento de los emprendimientos en su etapa de madurez en el país fracasan por problemas financieros y la falta de planeamiento estratégico. Según una encuesta realizado por el Instituto del Fracaso (The Failure Institute), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizada por la Vicepresidencia de la República y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), señala que el 66.9 por ciento del total de los encuestados no formalizaron las operaciones de sus negocios, aunque el 43 por ciento dijo saber cómo hacerlo. El estudio fue publicado el 25 de junio de 2019.

El referente internacional de los estudios habla de que el 75 por ciento de estos emprendimientos no dura más de un año.

El pasado miércoles, el Ministerio de Trabajo y los representantes de los trabajadores y de los empresarios iniciaron labores para buscar la forma en que se aplicaría la reclasificación empresarial, la cual quedó fuera del aumento salarial del 14% que se aprobó el martes de la semana pasada en el Comité Nacional de Salarios.

El viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ignacio Méndez, aclaró recientemente que la política de salario mínimo debería estar acorde con la política de formalización.

“Lo que se ha dicho desde el MICM es que si se usa una clasificación empresarial debe utilizarse la clasificación de la Ley 187-17, pero el tema salarial es inherente al Ministerio de Trabajo”.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Leonel Castellanos Duarte, dijo que la posición del sector que representa es que se cumpla la legislación en base a la reclasificación empresarial contemplada en la Ley 187-17, porque con esto se estaría protegiendo a las micro y pequeñas empresas “porque es ese segmento del sector empresarial los más desprotegido del aumento salarial”.