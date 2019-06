$!Los 25 empleos que peores pagan

El portal Usa Today publica una lista de los 25 empleos menos remunerados en los Estados Unidos. Así es que si piensas trabajar y conseguir una mejor paga en América puedes comenzar a revisar esta lista.

Pero antes, es bueno que sepas que, de los 25 empleos peores pagados, 18 están ocupados principalmente por mujeres. Según un informe del Instituto para la Investigación de Políticas de las Mujeres, las mujeres representan el 83 % de las trabajadoras de habilidades medias que ganan US$ 30,000 o menos al año.

Número 25: esta posición es ocupada por trabajadores agrícolas, estos pueden ser de ambos sexos. A diciembre de 2018 ganaban un promedio anual de US$28,704

La categoría de trabajadores agrícolas misceláneos incluye a los trabajadores que ayudan a los agricultores a cultivar y atender a su ganado. El trabajo requiere trabajo físico y, a menudo, operación de maquinaria pesada. El trabajo no suele tener ningún requisito de educación formal.

Usa Today en su reporte coloca en la posición 24 a los trabajadores de panaderías, estos ganan un promedio anual de US$ 28,548. A diferencia de muchos de los empleos con los salarios más bajos en los Estados Unidos, a los panaderos a menudo se les exige tener una educación adicional más allá de la escuela secundaria, como un aprendizaje o una educación escolar culinaria. Sin embargo, muchos panaderos aprenden su oficio a través de una extensa capacitación en el trabajo durante un período prolongado, en lugar de hacerlo en un aula.

En la posición número 23 están: los peluqueros, estilistas y cosmetólogos. Estos trabajadores tuvieron una ganancia promedio en 2018 de US$ 28,340

Si bien los 50 estados requieren que los barberos y cosmetólogos obtengan una licencia para trabajar en ese estado, la profesión es una de las que menos paga en el país, con ingresos anuales promedio de US$28,340. El cuidado del cabello es un servicio necesario para la mayoría de las personas, por lo que a medida que la población crece, también lo hará el empleo en ese campo.

Número 22

Otros que ganan muy mal son los que lavan vehículos y otros equipos. E el 2018 este sector tuvo una ganancia anual de US$ 27,976. Estos trabajadores a menudo son empleados por talleres y concesionarios de automóviles. El trabajo, que no tiene requisitos educativos, es uno de los pocos trabajos en los Estados Unidos en los que el trabajador típico gana menos de US$28,000 al año.

A eso le sigue en la posición número 21 los operadores de máquinas de envasado y llenado. Estos colaboradores tuvieron un salario promedio en 2018 de US$ 27,508 anual. Los operadores y licitadores de envasado y llenado de maquinaria tienden a trabajar en fábricas que empaquetan alimentos y otros bienes de consumo. Por lo general, esta ocupación requiere un diploma de escuela secundaria, si es que, como un nivel mínimo de educación. Este trabajo puede requerir una gran cantidad de mano de obra y puede requerir turnos nocturnos y horas extra.

En el número 20 están los colectores de residuos y materiales reciclables. Al cierre de 2018 ganaron un promedio de US$ 27,248. Hay alrededor de 63,000 recolectores de desechos y materiales reciclables en los Estados Unidos, y la mayoría gana menos de US$28,000 en un año. Esta es una de las profesiones más dominadas por los hombres entre los empleos peores pagados en los Estados Unidos.

Número 19.

Los trabajadores en salones de belleza o trabajadores de apariencia personal ganaron en el 2018 un promedio de US$ 27,196 anuales. Los trabajadores de diversas apariencias personales, como los que trabajan en salones de uñas y otros servicios de cuidado personal, generalmente ganan alrededor de US$ 27,200 al año. El trabajo de apariencia personal se considera un lujo y se basa en una economía sólida en la que los estadounidenses tienen suficientes ingresos disponibles para gastar en este tipo de servicios.

En la lista de Usa Today aparecen en la posición número 18 los asistentes de entretenimiento y trabajadores relacionados con US$ 27,196 anuales. Los asistentes de entretenimiento y los trabajadores relacionados están altamente concentrados cerca de Orlando, Florida y sus alrededores, cerca de Disney World y Universal Studios Orlando. Además de los parques temáticos, los trabajadores en este campo a menudo son empleados por casinos, industrias de juego y teatros. Los asistentes de entretenimiento y los trabajadores relacionados ganaron una mediana de US$523 por semana en 2018, muy por debajo de la media semanal de US$ 900 en los Estados Unidos.

Los empleados de recepción de hoteles, moteles y resorts están en la posición número 17 con ganancias anuales promedio de US$ 27,040. Los empleados de recepción de hoteles se encuentran entre los empleos peores pagados en los Estados Unidos, probablemente en parte porque generalmente no requiere educación más allá de un diploma de escuela secundaria, aunque algunos lugares de alto nivel pueden preferir los graduados universitarios.

En el número 16 están los auxiliares de enfermería, psiquiatría y salud domiciliaria. Estas personas ganan un promedio anual de US$26,832. A diferencia de las enfermeras registradas, los asistentes de salud en el hogar no están obligados a tener ningún tipo de título universitario, aunque algunos trabajadores de los centros de cuidados paliativos deben estar certificados.

En el número 15. Ayudantes de cuidado personal. Durante el 2018 tuvieron una ganancia anual promedio de US$ 26,000. Al igual que los asistentes de salud en el hogar, se proyecta que los asistentes de cuidado personal tendrán una gran demanda debido al envejecimiento de la población.

El portal Usa Today coloca a los trabajadores de cuidado infantil en el número 14, los mismos tuvieron una ganancia de promedio US$ 26,000. Para los padres que trabajan, el cuidado infantil es una necesidad y los trabajadores de cuidado infantil son esenciales. Estos trabajadores ayudan a los niños a vestirse y alimentarse y los supervisan durante todo el día. El ingreso promedio de un trabajador de cuidado infantil es de US$26,000 por año, muy por debajo del promedio general de los Estados Unidos de US$46,800.

En la 13 están los operadores de máquinas de coser. En el 2018 tuvieron ganancias anuales promedio de US$ 25,896. Los operadores de máquinas de coser son algunos de los trabajadores peor pagados en los Estados Unidos, ganando una mediana de menos de US$26,000 al año. Sin embargo, estos trabajos están desapareciendo en la industria de prendas de vestir de los EE. UU.

Los camareros y camareras están en la posición 12 con ganancias anuales promedio de US$25,792. El salario mínimo federal para los trabajadores que reciben propinas es menos de un tercio del salario mínimo para todos los demás trabajadores.

En la posición número 11 están los empacadores de mano y empacadores. Un trabajador de este segmento ganó durante el 2018 un promedio anual de US$25,740. Cada vez más estadounidenses compran en línea, pero la tasa de crecimiento de las personas que entregan los paquetes en los almacenes se está desacelerando.

Los cocineros ocupan la posición 10 de los 25 empleos peor remunerado en los Estados Unidos con ganancias anuales promedio de US$ 25,272

Aunque muchos cocineros asisten a la escuela culinaria antes de comenzar a trabajar, la mayoría de los cocineros aprenden su oficio a través de la capacitación en el trabajo.

A los cocineros les siguen los servidores de comida, quienes tuvieron ganancias en 2018 de US$25,168. Los servidores de comida que no pertenecen a los restaurantes, como los que se encuentran en las cafeterías y hoteles de los hospitales, ganan una media de US$ 484 por semana, o un poco más de $ 25,000 por año.

En el número ocho están los anfitriones y azafatas, restaurante, salón y cafetería con un salario promedio de US$ 24,492 anuales. Los anfitriones y azafatas son uno de los muchos trabajos de servicio de alimentos que se encuentran entre las 10 profesiones con los salarios más bajos en los Estados Unidos. Es una posición abrumadoramente sostenida por mujeres, particularmente aquellas de 25 años o menos.

En la posición número siete están las trabajadoras domésticas con salario promedio de US$ 24,284 anuales. La mayoría de los empleados de limpieza son empleados por hoteles y otros servicios de alojamiento. Estos trabajadores están más concentrados en destinos turísticos como Hawai y Las Vegas. Como un trabajo que forma parte de la industria del turismo, el crecimiento de esta posición depende en gran medida de una economía fuerte.

Los cajeros de los diferentes establecimientos comerciales ocupan el sexto lugar de la lista de los 25 empleos peores remunerados de los Estados Unidos.

Los estadounidenses que trabajan como cajeros son especialmente susceptibles a la pérdida de empleos debido a la automatización. Los restaurantes de comida rápida ya han comenzado a reemplazar a los cajeros con quioscos de computadoras que pueden recibir pedidos y pagos de los clientes.

En la cinco están los trabajadores de preparación de alimentos. Estos tuvieron una ganancia en el 2018 promedio de US$ 24,076. Los trabajadores de preparación de alimentos generalmente ayudan a los cocineros con tareas como picar, pelar y preparar alimentos fríos. Como estos trabajadores operan bajo la supervisión y dirección de los cocineros, generalmente no están tan bien pagados como los cocineros, un trabajo que también se encuentra en esta lista. El ingreso medio de un trabajador de preparación de alimentos es de aproximadamente US$ 24,000 en un año.

En la cuarta posición están los empleados de los comedores y cafeterías y los ayudantes de camareros, a menudo conocidos como empleados de autobuses o de bares, trabajan en uno de solo cuatro empleos estadounidenses que generalmente pagan menos de $ 24,000 por año. Estos trabajadores limpian y colocan mesas en el autobús y les proporcionan a los cocineros y camareros los ingredientes que necesitan.

En la tercera posición están los lavaplatos. Estos colaboradores tuvieron en el 2018 una ganancia promedio de US$ 22,932. Los lavaplatos se emplean comúnmente en restaurantes, hospitales, hoteles y en cualquier otro lugar donde se sirva comida. Lavar los platos es uno de los pocos trabajos mal pagados dominados por los hombres: más del 80 por ciento de los lavaplatos son hombres. Un trabajo de poca habilidad, el lavaplatos es uno de solo tres campos que generalmente pagan menos de US$23,000 por año.

La segunda posición de los 25 empleos peores remunerados en Estados Unidos la ocupan preparación combinada de alimentos y servicio de los trabajadores, incluida la comida rápida. En el 2018 las ganancias anuales promedio fueron de US$ 22,672. La preparación de alimentos combinados y los trabajadores de servicio tienen que preparar y servir los alimentos, a menudo en establecimientos de comida rápida de cadena. A medida que la popularidad de la comida rápida y los restaurantes informales rápidos continúan creciendo, también se espera que aumente la cantidad de empleos en el campo.

Los trabajadores que peor cobran en los Estados Unidos, según la lista de Usa Today son los colaboradores de lavandería y tintorería. La ganancia de estos trabajadores en el 2018 un salario promedio anual de US$ 22,464. Los trabajadores de lavandería y tintorería son los trabajadores peor pagados en los Estados Unidos, ganando un salario promedio de $ 432 por semana, o $ 22,464 por año. Estos trabajos son más comunes en áreas densamente pobladas con altos porcentajes de inquilinos que generalmente no poseen una lavadora.