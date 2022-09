Hacienda explica disminución monto para obras vulnerables; no contemplan otra adenda al presupuesto

El ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, explicó ayer que se debe a proyectos no ejecutados para fenómenos que datan del 2016 y 2017 la disminución de 303.9 millones de pesos en la propuesta de modificación del presupuesto nacional vigente, para la reducción de vulnerabilidades en infraestructuras ante la ocurrencia de desastres naturales.

Vicente también dijo a Diario Libre que no será necesario someter una nueva adenda al proyecto de modificación del presupuesto nacional sometido por el Poder Ejecutivo, por los daños que causó el huracán Fiona, debido a que en el vigente hay partidas destinadas a emergencias y desastres.

En el anexo 3 del presupuesto complementario aprobado por la Cámara de Diputados -y pendiente en el Senado- hay una lista con las disminuciones de apropiaciones para el 2022, distribuidas por clasificación institucional por programa. En esta hay 303,990,000 pesos pautados para la reducción de vulnerabilidades en infraestructura ante la ocurrencia de desastres naturales, dentro de los fondos del Ministerio de Obras Públicas.

Al respecto, Vicente explicó que las reducciones en un presupuesto reformulado no se hacen genéricas, sino por programas. “Si no se hace la modificación, el dinero no puede ser utilizado en otro programa u otra institución”, observó.

Indicó que Obras Públicas tiene un programa financiado con recursos externos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Si el programa no se ejecuta, el financiamiento no llega”, dijo, a modo de explicar el por qué se redireccionó esa partida en el presupuesto.

Especificó que uno de esos programas es relativo a acciones que tienen que ver con actividades relacionadas al huracán Matthew, que afectó el país en 2016, e inundaciones registradas en 2017. “Ninguno de estos programas tiene nada que ver con Fiona”, insistió.

99 millones de pesos serán destinados en un primer aporte a las ocho provincias en emergencia por Fiona. 8 provincias más afectadas por Fiona: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata.

Sobre modificar debido al paso de Fiona

El Poder Ejecutivo sometió el 25 de agosto un proyecto de ley que modifica la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022. Tras cuestionarse en la opinión pública que en dicha propuesta se contemplaba transferir 4,250.4 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Educación a otras instituciones estatales, el 8 de septiembre el Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de modificación sometido, en la que excluyó a Educación de la lista.

Debido al paso de Fiona, surgió la inquietud de si se sometería otra adenda para consignar recursos con fines de atender a las comunidades afectadas por el huracán. Al respecto el ministro de Hacienda dijo: “No es necesario. El presupuesto aprobado tiene una cláusula para atender este tipo de emergencia”. “Tenemos los recursos y mecanismos para enfrentar a Fiona”, insistió.

Entre otras partidas, en el presupuesto nacional vigente hay 109,076,099 pesos pautados para el Ministerio de la Presidencia para atención y prevención de desastres. También, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Hacienda, a contratar financiamiento o instrumentos contingentes de gestión de riesgos ante desastres originados por fenómenos naturales, por un monto máximo de 300 millones de dólares.

